少しずつ家で寝るようになった野良猫ちゃん！ 宅配便の気配にビックリして、人より早く玄関へと走り出す

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『もう お約束？【野良猫】』というすずめさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

毛布 気に入ったみたいです

猫のタタルさんと一緒に暮らす投稿者のすずめさん。

すずめさん宅は動物のお客さんが多く、「ちびくろ」と呼んでいる野良猫や、「のぞき猫」と呼んでいる飼い猫などが玄関へやって来ます。

パトロールへ出かけたタタルさんは、まずは家の前をチェック。色んな匂いがしていそうです。

その後、またも猫ちゃんが玄関先へやって来ました。この子はぬすっとちゃん。タタルさんのエサを連日盗み食いしていたことから付けたあだ名です。今では「ぬっちゃん」と呼んですずめさん宅へ迎え入れるための修行中とのこと。

猫用ドアをくぐり抜けるぬすっとちゃんは慣れた様子。

用意されたご飯をごく自然に食べています。

ここまでは見守りカメラの映像ですが、こちらはすずめさんの手持ちカメラによる撮影。人に見られていてもご飯を食べられるくらい慣れてきたのですね。

ご飯の後はダンボール箱に入ってくつろぎはじめたぬすっとちゃん。

ダンボールにさりげなくセットされた毛布を気に入ったのか、思いっきり毛づくろいをしています。

そしてスヤァ。

一度は頭を起こしたものの、ぬすっとちゃんは再び眠りへ。毛布入りダンボールの心地良さは格別の様子。

それでも頭を上げるぬすっとちゃん。どうしたのでしょうか。

なんと宅配便が来たのでした。

すずめさんより早く玄関へと向かうぬすっとちゃん。

大急ぎで出て行ってしまいます。

宅配を受け取りに出たすずめさんは、「猫 飛び出し注意」を示すものがあったほうがいいかなと思ったそうです。

18時、何も知らないタタルさんが平和に帰宅。

19時前、ぬすっとちゃんも戻って来ました。

空っぽのエサ入れを前に大人しくしていたぬすっとちゃんは、「ぬっちゃん来たん？」と声を掛けられ、「ニャ〜ン」とご飯のおねだりをします。ぬすっとちゃんが「家猫修行中」から「家猫」になる日はいつになるでしょうか。

野良として暮らしながらも、すずめさん宅に馴染んでいる様子が微笑ましい本動画。猫ちゃんたちの様子に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント