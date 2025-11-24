全国各地から劇団を招き、劇団や観客の交流を促す「キビるフェス2026 福岡きびる舞台芸術祭」が12月12日〜26年1月25日、福岡市の4会場である。

今回は10年目の節目。地元福岡の「mr.daydreamer」（通称・デイドリ）は、椅子を取り払って観客が自由な場所で観劇する「広場型劇場」を採用し、難解で上演が難しいといわれる劇作家ハイナー・ミュラーの「ハムレットマシーン」に挑戦。宗真樹子と峰尾かおりのユニット「0の地点」は、池田美樹を作・演出に迎えて「西のまるい魔女」を上演する。

「MICHInoX」（ミチノークス、仙台市）は、東日本大震災直後から地元を拠点にハイテンションな演目を発表してきた。今回はギリシャ悲劇「トロイアの女たち」を原案とする新作。敗北から始まる物語をユーモアあふれる新解釈で展開する。東京の「バストリオ」は、打楽器奏者の松本一哉とコラボし、近年の厳しい世界情勢のニュースから感じる“痛み”を表現する。

コンテンポラリーダンサーらによる「福岡ダンスエクスチェンジ」も開催。古家優里、手塚夏子らのほか、オランダやフランスなどからも実力派が集結する。 ＝敬称略

（竹添そら）

会場と日程は次の通り。

【パピオビールーム・博多区】12月12〜14日＝「福岡ダンスエクスチェンジ2025」【ぽんプラザホール・同】19〜21日＝0の地点「西のまるい魔女」、1月9〜11日＝ミチノークス「熾掻〜トロイアの男たち1868〜」【塩原音楽・演劇練習場・南区】12月26、27日＝Level19プロデュース「証明」、1月16〜18日＝デイドリ「ハムレットマシーン」【なみきスクエア・東区】1月23〜25日＝バストリオ＋松本一哉「黒と白と幽霊たち」

アートマネージメントセンター福岡＝092（291）0249。