【台北・長美咲】高市早苗首相の台湾有事を巡る発言で生じた日中の緊張は、台湾でも連日報道され、関心が集まっている。ただ、市民の側には中国への抗議行動など目立った動きはない。「熱心に反応すれば中国の思うつぼ」との考えがあると言い、旅行などで日本を支援する動きが出始めている。

「台日友好」「日本、ありがとう」。高市首相の答弁を受け、交流サイト（SNS）には台湾人がこうした反応を寄せる。ただ、中国の対応に関し、街頭などで抗議運動や論戦などの様子はない。台北市の会社経営者の40代男性は「高市首相の発言内容に誤りはない。中国には冷静に対応することが重要だ」と話す。

中国からの政治的圧力に長年向き合ってきた台湾。緊張関係が高まると、周辺海域での軍事演習や農産品の輸入停止など、中国から締め付けを受けてきた。2016年、中国と距離を置く民主進歩党（民進党）の蔡英文政権が発足した際には観光が制限され、中国への経済依存を見直すきっかけにもなった。同市の50代自営業の男性は「いつもと同じ手法で日本を脅しているだけだ」と淡々と語る。

民進党寄りの大手紙「自由時報」は18日の社説で、「これまでの言動と一貫性がある」として高市首相の発言に理解を示し「現状変更を試みているのは中国にもかかわらず、自らの行為を無視して日本を非難している」と指摘した。

ただ、中国に強硬に出ていた頼清徳政権は支持率が下降しており、内政運営の観点からも「中国の反応を慎重に見極める」（日本政府関係者）必要に迫られている。中国寄りの有力紙「聯合報」は18日、「海峡問題の当事者である台湾は、日中の緊張に巻き込まれないよう慎重に中立を維持すべきだ」と報道。頼政権が日本支援に強く傾くことへくぎを刺した。

現地のジャーナリストは「日本を強く支持したら中国の怒りの矛先が向き、市民が互いに主張をぶつければ世論が分裂する。熱心に反応するのは中国の思うつぼ。粛々と見守るのが最善だと市民も理解している」と分析する。

静かな支援は始まっており、中国の渡航自粛呼びかけを機に、台湾人が日本旅行を計画する動きがある。台湾の旅行代理店社長は「中国人旅行客の減少で日本のホテル代が下がるとの期待もあり、これから予約が増えるのでは」とみている。