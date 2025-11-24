ムロツヨシ、白髪＆ヒゲ姿で雰囲気ガラリ「イケおじすぎる」「迫力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/24】俳優のムロツヨシが11月23日、自身のInstagramを更新。白髪とヒゲ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】49歳俳優「迫力すごい」衝撃の“白髪”ショット
ムロは「私の喜劇史」と題し、「2018.5.26」とつづり、その際に撮影されたと思われるドアップの自撮りを投稿。フサフサの白髪に白いヒゲを蓄え、強い目力でカメラを見つめる様子を披露した。加えて、ムロは「映画 ＃新解釈幕末伝は12月19日公開す」と主演映画「新解釈幕末伝」が12月19日に公開となると続けた。
この投稿に、ファンからは「イケおじすぎる」「迫力すごい」「白髪でもかっこいい」「何十年後かが楽しみ」「神様みたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
