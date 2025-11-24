元モー娘。飯窪春菜、変形トップスで美背中開放「アートと一体化してる」「スタイルいい」の声
【モデルプレス＝2025/11/24】元モーニング娘。の飯窪春菜が11月23日、自身のInstagramを更新。背中が大きく開いた衣装姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】31歳元モー娘。「芸術作品みたい」美背中大胆披露
飯窪は自身の個展「OSERIES-HIP DROP-」の全4回のトークショーを終えたことを報告し、「今回の個展と、おしりのことと、たくさんお話しできて嬉しかったです」と感謝の気持ちを綴った。自身の作品が並ぶギャラリーでは、後ろが大胆に開いたブラウンのトップスに白のパンツを合わせ、美しい背中のラインが際立つスタイルを披露した。
この投稿には、「背中のラインが美しすぎる」「アートと一体化してる」「世界観にぴったりなポーズ」「芸術作品みたい」「笑顔もポーズも全部可愛い」「スタイルいい」と、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元モー娘。「芸術作品みたい」美背中大胆披露
◆飯窪春菜、おしりの個展で美しい背中披露
飯窪は自身の個展「OSERIES-HIP DROP-」の全4回のトークショーを終えたことを報告し、「今回の個展と、おしりのことと、たくさんお話しできて嬉しかったです」と感謝の気持ちを綴った。自身の作品が並ぶギャラリーでは、後ろが大胆に開いたブラウンのトップスに白のパンツを合わせ、美しい背中のラインが際立つスタイルを披露した。
◆飯窪春菜の投稿に反響
この投稿には、「背中のラインが美しすぎる」「アートと一体化してる」「世界観にぴったりなポーズ」「芸術作品みたい」「笑顔もポーズも全部可愛い」「スタイルいい」と、反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】