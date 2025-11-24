お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が23日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。相方・ノブ（45）の言動について語った。

この日の企画は「言ったら即炎上！？厳しすぎる現代のコンプラに物申す！」。コンプライアンスに厳しい今の時代に順応するため、出演者が持ち寄った単語やフレーズの炎上の可能性を討論した。

お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛の議題は「“ハゲって言われるとどう思う？」。「ハゲ」という言葉自体が炎上するかどうかを出演者全員で討論した。ゲスト全員が「（苦情などを）言われる」という札をあげる中、ノブだけは「言われない」と主張。ノブは「面白さが減るよ。世の中から」と訴え、「最後までハゲって言います。ダメですよってなったら辞めます」とまさかの引退宣言をした。

続けて、大悟は「ほんま思うもん。『相席食堂』の編集上手いなって思う。とんでもないこと言うてる」とノブの言動を暴露。山添は「本当にちゃんとしているのは大悟さん」と話すと、大悟は大きくうなずき、「ワシも引いてる時あるもん。福澤朗さんが『相席食堂』に来た時、誰もまだそんなこと言ってないのに“ハゲや”って言った」と明かした。

お笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるが「見ました。オンエアされてました。なんなら“ハゲで変態”って言っていました」と追い打ちをかけると、ノブは「事実やもん」と開き直り。「浦沢直樹のMONSTERのハゲ方。プラハの人のハゲ方」と例え、爆笑を誘った。