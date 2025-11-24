ロックバンド「FANTASTIC◇CIRCUS」のボーカリスト石月努さんが「突発性大腿骨頭壊死」と医療機関で診断されたことが、所属レーベル・UNFIXED RECORDSの公式発表で明らかになりました。



公式Xの投稿では、「本年に入り、日常生活の中で違和感がある旨の申告を本人より受けており、かかりつけ医の指導のもと治療を続けてまいりました」と投稿。





続けて、「しかしながら症状の進行が見受けられたため精密検査を実施した結果、上記の診断に至りました。現在は処方薬による治療を続けつつ、医師から『可能な限りの安静』が求められている状況でございます」と伝えています。





今後の公演については、「石月本人の強い希望もあり、現時点では予定通り開催する方向で調整を進めております。しかしながら、体調を最優先としながらの活動となるため、今後の状況により変更が生じる可能性がございますことを、あらかじめご理解賜れますと幸いです」としています。





石月さん本人はこの発表後、自身のXアカウントで「大丈夫。僕無敵なんで」と投稿し、前向きな姿勢を示しています。





また、バンドメンバーのkazuyaさんも「公式からの発表の通り、彼の身体のことはずっと気にかけてきました。それでも、彼が前を向こうとしているなら、僕は変わらずそばで支えていきます」と投稿し、石月さんをサポートする意思を表明しています。





所属レーベルは「先日のフェスにおいて異変にお気づきになられた皆様、そして長年にわたり応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。



