お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席。筋トレと食事について語った。

バスケ部に所属し、バスケに捧げた学生時代。体重は58キロと「ガリッガリだった」という。若手時代の2014年、ダンクシュートへの憧れを思い出し、筋トレを始めた。「本気を出せばまたジャンプ力も伸びるんじゃないか。ひたすらスクワット。重いものを持ってジャンプすればすごいジャンプ力が伸びるんじゃないかなと思っってたんですけど、ジャンプ力は伸びなかった。マッチョにはなった」と振り返った。

自宅近くのジムに毎日通い詰め、タンパク質中心の食事を徹底。「3カ月間で15キロ増えて73キロ。体脂肪率が落ちたんですよ。4キロぐらい増えて…。バカ食いしましたね。食べて食べて食べまくりました。もうジムは家だと思っていました」と高いプロ意識で、理想の身体を作り上げたようだ。30歳には、無事にダンクシュートを成功させた。

自身考案の「クリスタルジム」を2021年に開設。「ジムを経営してはいるんですけど、特にダイエットは食事が7割ぐらい。食べないのは不正解。食べないダイエットは本当にやめた方がいい！」と説いた。