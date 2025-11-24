レスリング女子で16年リオデジャネイロ五輪69キロ級金メダリストの土性沙羅さん（31）が24日、自身のインスタグラムを更新。7月に誕生した第1子のお宮参りを行ったことを明かし、親子ショットを披露した。

「先日、少し遅めのお宮参りへ行ってきました」と書き出すと、境内で淡い緑の着物姿で第1子を抱くショットをアップ。

「あっっっという間に大きくなり、嬉しいような寂しいような これからもあなたのペースで、のびのびスクスク育っておくれ〜〜！」とつづった。

土性さんは、21年に大学時代の同級生男性と結婚したことを発表。23年3月に現役を引退し、同年4月から故郷の三重県松阪市役所に勤務していた。今年3月に市役所を退職し、4月からは母校・至学館大のレスリング部コーチに就任。今年7月には第1子の誕生を報告していた。

土性さんの投稿に、フォロワーからは「可愛いですね」「素敵なお写真ですね！！お宮参りお疲れ様でした」「おめでとうございます」「お着物姿とっても素敵です お子さんとの素敵な写真羨ましい」といった反響が寄せられている。