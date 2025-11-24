お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が24日、コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相（64）が出席した20カ国・地域首脳会議（G20サミット）での日中の対応についてコメントした。

高市首相が「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁した7日の衆院予算委員会から半月。強く反発した中国は日本産水産物の輸入手続き停止や日本渡航自粛を国民に呼びかけるなど対抗措置を打ち出し、影響は各方面へ広がっている。

こうした中、南アフリカのヨハネスブルクで行われたサミット。中国側からは李強首相が出席し、高市氏が接触を図るか注目されたが、この日までに行われた会議で、少なくとも公の場では直接、あいさつや会話をかわす場面はなかった。

カズレーザーは「想定通りの感じだと思う」とし、「何も起きないだろうと思って見てて、やっぱり起きないんだっていう感じだったと思う」とコメント。水面下での動きは分からないと断りながら、「表だって互いに何か報道はないっていうのは明言していたので、こうなるだろうなと」と語った。

また「あとは各国同士で、日本だったら他の国と、中国だったら他の国と、どういった交渉があったのか、どんなやり取りがあったのかは、今後どういうふうに果たされるのかという気はします」と注目点を伝えた。

これにメインキャスターを務める俳優・谷原章介は「実際中国って日本だけじゃなくて、オーストラリアとか他の国と経済的な問題が起こった時に、強いことを言って距離を取ることをやっている」と指摘。「それって、何年か経たないと氷解していかないので、これはちょっと様子見しかない」と見解を示した。