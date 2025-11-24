全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三田の日本料理店『はま多』です。

ゆったりと料理と会話を楽しむおとなの空間

1970年、築地の仲買商だった先代が創業、現在の店主である濱田友一さんが2代目だ。

魚料理のおいしさはもちろんだが、それだけではない。自家製豆腐は、大豆の味わいが生きる逸品。「1分半待ってからお召し上がりください」と供される「鶏の竜田揚げ」にかぶりつけば、そのしっとり感とうまみに驚く。一品一品に、「よりおいしく」という濱田友一さんの思いを感じる。

おまかせコース5940円（自家製豆腐、本日のお刺身、本日の焼き物、鶏竜田揚げ）

『はま多』おまかせコース 5940円 （手前から時計回りに）本日のお刺身（マグロ、生タコ、カンパチ、ヒラメ）、本日の焼き物（鮭照焼）、自家製豆腐、鶏竜田揚げ コロナ以後、夜は「お客様がほぼみなさん頼むもの」のコースのみに。他に食べたい料理はリクエストも可で応相談とのこと。コースは他に6600円、7260円と3種ある

「おとなのお客様にゆったりと楽しんでいただきたい」と濱田友一さん。

夜はコース予約のみ、グループは4名までなので騒々しさはなく、ジャズが低く流れるのみ。大事な人と料理と会話を楽しむ、とっておきの店にしたくなる。

『はま多』店主：（左）濱田友一さん、（右）リエさん

店主：濱田友一さん、リエさん「ワインも約50種用意。レアなものもあるのでお声がけください」

『はま多』コロナ以後、客数を絞りテーブル10名とカウンターのみ

三田『はま多』

［店名］『はま多』

［住所］東京都港区芝5-24-13

［電話］03-3451-5425

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）／18時〜22時半（22時LO） ※水は18時〜22時半（22時LO）

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線ほか田町駅三田口、都営三田線三田駅A3出口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、コースで人気の刺身乗せご飯の画像をご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

