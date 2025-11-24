配信プラットフォームの普及、そして各国の制作技術の向上により、アニメーションを取り巻く環境は大きく変化した。中国や韓国といったアジア圏の制作力が飛躍的に向上し、海外発のWebtoonやデジタルコミュニティから生まれた作品がアニメ化されるケースも増加している。視聴者が手にする選択肢はかつてないほど多様化し、日本のファンが海外発のタイトルをリアルタイムで楽しむことは、もはや日常の一部となった。

近年その動きはますます活発化し、海外作品における日本の声優の起用は、今や制作側にとっても視聴者にとっても、ごく自然な選択肢のひとつになりつつある。花澤香菜は、その最前線に立つ一人だ。

中国発アニメ『羅小黒戦記』シリーズは、花澤の多彩な表現力を象徴する代表例といえるだろう。花澤が声優を担当したシャオヘイは黒猫の姿をした妖精で、人間の少年のような姿にも変身できる不思議な存在。無邪気で好奇心旺盛な性格ながら、強大な力を秘めており、師匠であるムゲン無限との出会いを通じて成長していく。ヒロイン役や少女役での出演が多い花澤の少年役を楽しめるという点も、ファンにとっては嬉しいポイントだろう。妖精でありながら子どもらしい無邪気さと、物語を通じて描かれる成長のバランスが求められるシャオヘイというキャラクターは、その演技の幅を改めて実感させてくれる。

特に印象深いのは、『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』（2020年）のクライマックスで小黒が「師匠！」と叫ぶシーンだ。師匠への信頼とこの先の自分の未来の選択への意志を込めて叫ぶあの瞬間は、何度見ても胸を打つ。本作はセリフのないシーンも多く、息遣いや猫の姿になったときの愛らしい鳴き声にも、細やかな演技が宿っている。

続編『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』（2025年）では、シャオヘイのさらなる成長が見られる。前作よりも修行を積んだシャオヘイだからこその、危なっかしさと頼もしさが同居する絶妙なバランスに、悠木碧演じる姉弟子・ルーイエとの息の合ったやり取り。ルーイエへの警戒心を解いていく過程での声色の変化も実に自然で、その演技の確かさを改めて感じさせる。 一方、北米発のWEBコミックを原作とする『Let's Play クエストだらけのマイライフ』では、また違った一面を見せている。主人公サム・ヤングは、ゲーム制作という夢を追う22歳の若い女性だ。インディーゲーム開発に情熱を注ぐ一方で、とある出来事による誹謗中傷に悩まされたり、恋愛や人間関係に戸惑ったりと、現代の若者らしい等身大の悩みを抱えている。

舞台はロサンゼルス。等身大の葛藤や試行錯誤が描かれるこの作品には、どこか海外ドラマのような雰囲気が漂っており、ファンタジーでもなく幼い少女でもなく、ごく普通の若者として生きるサムの日常を声だけで立ち上げている。“キャラ立ち”を求められる国内アニメとは少し異なるリアリティが漂う本作で、サムの感情の機微を捉えた花澤の演技は、控えめながらも巧みさを見せていた。

近年、花澤の海外タイトルへの参加は中国を中心に広がりを見せている。日中共同制作『TO BE HERO X』では、女性ヒーローの頂点に立つクイーン役を担当。洗練された強さと、信念に基づく正義感を併せ持つキャラクターを、花澤は凛とした声で体現した。中国発『RINGING FATE』の主人公・要役では、運命に翻弄されながらも自らの道を切り開く複雑な内面を丁寧に表現。作品ごとに求められる演技の質が異なる中、花澤はそれぞれに的確に応えている。

もちろん国内作品でも存在感は健在だ。『友達の妹が俺にだけウザい』では、毒舌で知られる美人教師・影石菫を演じる一方で、『藤本タツキ17-26』収録の『シカク』では恋する殺し屋の少女という正反対の役柄を演じ分けた。現在放送中の『グノーシア』第6話の最後では、知性を持つシロイルカ・オトメとして登場。海の生き物といえば、過去には『おでかけこざめ』でサメ役も経験済みの花澤。『グノーシア』のオトメは、原作ゲームでもグノーシア化した際の豹変ぶりが印象的なキャラクターだけに、その瞬間をどう演じ分けるのかも見どころのひとつだ。

いまや制作国やジャンルを問わず、多様な作品が視聴者の手元に届く時代になった。その中で、花澤が演じるキャラクターは年齢・性格・作品性ともに幅広く、同じ声優名であっても表情の異なるキャラクターに出会えるのが面白い。次はどんな国の作品でその声に出会えるのか。その活動領域がどこへ向かうのかは、アニメ産業の国際化を考える上でも一つの指標となりそうだ。（文＝すなくじら）