『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』2026年放送開始、新たな特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』始動
1975年に放送が始まったスーパー戦隊シリーズの放送枠で、2026年から新たな特撮ヒーローシリーズ『PROJECT R.E.D.』が始動することが発表されました。第1弾はうわさのあった通り『宇宙刑事ギャバン』を再構築した『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』です。
PROJECT R.E.D. - 超宇宙刑事ギャバンインフィニティ｜テレビ朝日
https://www.tv-asahi.co.jp/RED/gavaninf/
＼特撮シリーズの新ブランドが誕生／
2026年、赤いヒーローが活躍する新シリーズ
【PROJECT R.E.D.】始動!!
記念すべき第1弾作品は
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』
新たな英雄譚が始まる。https://t.co/CYcwK0K7HE#ProjectRED pic.twitter.com/vgGC1ehxJz— 【テレビ朝日公式】スーパーヒーロータイム (@tokusatsu_ex) November 23, 2025
発表によると、プロジェクト名は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取って名付けられており、名前の通り、赤い特撮ヒーローが活躍する作品になるとのこと。今後放送される様々な作品がクロスオーバーすることで、世界観に奥行きを持たせるなどの多面的な展開が予定されています。
放送はテレビ朝日系列の日曜日日曜午前9時30分〜10時。「スーパー戦隊シリーズの枠」との表記もあり、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の後番組として放送されることになるようです。
なお、『宇宙刑事ギャバン』は30周年となる2012年に、映画『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』で復活。同年に『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』も公開されています。
両映画には、往年の宇宙刑事ギャバン・一条寺烈を演じた大葉健二さんが出演。『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』ではギャバンを継ぐものとして、石垣佑磨さん演じる十文字撃が登場しました。
石垣さんは『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』について「全く知らないです(笑)」とコメントしていますが、完全に別世界の話になるのか、それともまた新たなギャバンを継ぐものということなのか、今後の発表と展開が期待されます。
え？銀じゃないの？！
PROJECT R.E.？！
超宇宙刑事？！
すみません！全く知らないです(笑)
しかし皆様の応援で何かあるかも！？
宇宙刑事やメタルヒーローのみんなもスーパー戦隊の皆も楽しみですね！#宇宙刑事ギャバン #十文字撃 より https://t.co/sQMQ4BzHIh pic.twitter.com/Y48Rw94kAH— 石垣佑磨 Yuma Ishigaki (@gakichanman) November 23, 2025