クイズ王、伊沢拓司さんに挑戦です。香川県のうどん文化をエンターテインメントとして発信しようと、「さぬきうどんクイズバトル」が、綾川町の商業施設できのう(23日)開かれました。

【写真を見る】クイズ王・伊沢拓司さんに挑戦！うどんチェーン「はなまる」が「さぬきうどんクイズバトル」開催 伊沢さんは“うどん文化”に感嘆【香川】

イベントは、創業25周年を迎えた香川県発祥のうどんチェーン「はなまる」が、さぬきうどんの伝統と新しい魅力を伝えるプロジェクトの一環として開いたものです。

会場に集まった130人とオンラインの参加者に予選のクイズが出題され、スマートフォンなどで回答。その成績の上位3人が、伊沢さん率いるクイズ王チームと早押しで対決し、さぬきうどんの歴史や風習などの知識を深めました。

一般参加者のチームが優勝し、天ぷらの1年間無料券がプレゼントされました。



（伊沢拓司さん）

「伝統と革新というか、もちろん受け継がれてきたものがあるんだけれども、人々の力でどんどんと文化が作られていったというところがすごく素敵です」