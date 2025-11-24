ついに父に結婚を認めてもらえた！ 遠距離中の彼の努力に涙／付き合って0日で結婚を決めた2人の話（下）
結婚に至るまでの交際期間は人それぞれ。付き合った期間なんて関係ないとはいえ、交際0日で結婚を決める方はそう多くないのでは？
【漫画】『付き合って0日で結婚を決めた2人の話（上・下）』を第1回から読む
夫婦と子どもの5人家族で暮らすえむふじん。笑いと感動と驚きが詰まった日常にほんのり彩りを加えた漫画をブログ「えむふじんがあらわれた」に掲載し、大人気に。そんなえむふじんと夫のえむしは付き合って0日で結婚を決めていた。接点がまったくなかった二人はお互いの何に惹かれて結婚に踏み切ったのか…!?
両親への結婚報告や、えむふじんの迫りくるアメリカ留学…。笑って笑ってちょっと泣ける、2人の距離感に心が満たされること間違いなしのコミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『付き合って0日で結婚を決めた2人の話（下）』（えむふじん/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■結婚はアリ
■結婚のこと
