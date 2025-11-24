¡ÚMLB¡Û¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡¡¡Ö¥¥à¡¦¤Ø¥½¥ó¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡ÈÌäÂêÅÀ¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Î±½¡§¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥Áー¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤º¡×¤ÈÂê¤·¡¢µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤éÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤È¶¦Æ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔÆÀ°Õ¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÂ¼¾å¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆâÌî¿Ø¤Î¹âÎð²½¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Áー¥à»ö¾ð¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¸¥ª¶É¡ØAM 570 LA Sports¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥°»á¤Ï¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Â®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ãー¤ÎÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ëÈó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¥à¡Ê¡¦¤Ø¥½¥ó¡Ë¤È¾õ¶·¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ê¤É¤¬¸õÊä
¡Ø¥É¥¸¥ãー¡¦¥Ö¥ëー¡Ù¤Ï¡¢¡Öº¸ÂÇ¤Á¤ÎÏÂÀ½ÂçË¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Þ¥ê¥Êー¥º¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¶¯ÂÇ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤äµåÂ®¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡×¤È²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÀèÆü¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢µåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¡£1Ç¯1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢Â¼¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·ー35ºÐ¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó36ºÐ¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê33ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´Õ¤ß¡¢ÆâÌî¿Ø¤Î¹âÎð²½¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¤âÂ¼¾å³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°Ê³°¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£