「気づいて涙腺が…」 日曜劇場、勝負服に施された粋な演出に競馬ファン感動「乗せてそう」
日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」
TBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の粋な演出が競馬ファンの涙を誘っている。23日に放送された第7話。騎手となった野崎翔平がデビュー戦で着ていた勝負服が話題になっている。
翔平が着ていたのは、青地に桃色の襷と袖の勝負服だった。「メイショウ」でお馴染みの松本好雄氏のデザインに酷似している。
放送で実際のシーンが映ると、気づいた競馬ファンは感動。勝負服に施された粋な演出に様々なコメントが寄せられた。
「泣いている」
「故松本オーナーなら乗せてそう」
「まさに山王社長が松本オーナーと被ってしまい、翔平君の勝負服がメイショウだって気づいて涙腺が…」
「昨日見ていて「ん？」て思って、今朝も気になってXで検索かけたら、やっぱりオマージュしていたんだ」
「視認性高くて良き良き」
松本好雄氏はメイショウの冠名で知られる馬主。今年8月に膵臓がんで亡くなったと株式会社きしろより発表された。G1・6勝のテイエムオペラオーと激戦を繰り広げ、宝塚記念を制したメイショウドトウ、日本ダービー馬のメイショウサムソン、今年の宝塚記念を武豊で逃げ切ったメイショウタバルなどを所有し、競馬界に多大な貢献をした。
（THE ANSWER編集部）