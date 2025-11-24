日本からスポンサー続々…収入の生み出し方に驚き

米大リーグのドジャースには大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3人の日本人投手が在籍している。それに伴って増えているのが、日本からのスポンサー収入だ。通算223勝を挙げて今季引退したクレイトン・カーショー氏もあまりの勢いに「本当にすごい」と驚いている。

カーショー氏は米国のポッドキャスト番組「リテラリー！ウィズ・ロブ・ロウ」に出演。この中で司会のロブ・ロウ氏が「（優勝）パレードには行けなかったんだけど、息子たちは行っていて、大混雑だったって言ってた。『あれのためだけに混んでた』って。『無料だったんだろう』って言うと『いやいや、有料だよ』って」と口にした。

あらゆるものをお金に換えるシステムに「ロン・ローゼン、信じられないよ」と、ドジャースのマーケティング部門責任者の名前を出して驚いている。

これに同調したのがカーショー氏。「彼はすごいよ。称賛に値するね」とロウ氏の手腕を称えた。特に変わったのが日本からのスポンサーで「ドジャースはマーケティング収入や広告収入でもみんなを圧倒している。日本のスポンサーシップは本当にすごい。ロンは自分の仕事が本当にうまいんだ」としている。

ドジャースとは全日空、トーヨータイヤ、興和、大創産業、コーセー、ヤクルトなど多くの日本企業がスポンサーとなり、球場への広告看板掲出などを行っている。



（THE ANSWER編集部）