目黒蓮、木村拓哉にゴルフをマンツーマンで教わる！ 『ウルトラタクシー』今夜放送
今日11月24日21時放送の『ウルトラタクシー』（TBS系）より、木村拓哉がタクシー運転手となり、ゲストの目黒蓮、蒼井優、上戸彩のリクエストを叶える様子を収めた場面カットが解禁された。
【写真】町中華で超真剣トークを展開する木村拓哉＆目黒蓮
『ウルトラタクシー』は、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉がこの番組のために作られた世界に一台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人がやりたい事を半強制的に（!?）一緒に体験！ 乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。
高校の同級生でプライベートでも仲良しの蒼井優・上戸彩の2人がやりたいことは、“東京ディズニーリゾートを楽しみたい”。その願いを叶えるべく運転手の木村はタクシーを走らせる。
園内では、2人が木村を連れてミッキーマウスと貴重な記念撮影！ さらに、クリスマス限定メニューを食べながらクイズに挑戦したり、時間の許す限りアトラクションを楽しんだりと、東京ディズニーリゾートを遊び尽くす。
そして、3人がダイアン・津田篤宏に、とあるサプライズを仕掛ける一幕も。憧れの木村と人生初対面となる津田だが、いったいどんな反応をするのか？
また、現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演しているSnow Man・目黒蓮の “とにかく体を動かしたい！”という願いを叶えるためゴルフ場へ向かう木村と目黒。ゴルフ初心者の目黒に木村が熱血指導する貴重な場面は必見。さらに、木村と目黒が連続成功を目指す“パターチャレンジ”で奇跡が！
そして野球場では、大谷翔平選手の日本人最速“165キロ”に2人が挑むが…はたして打ち返すことができるのか!?
ほかにも、なかなか外食に行けていないという目黒から“木村と美味しいご飯を食べたい！”という要望も。訪れた町中華では、2人が“人生の分岐点”について話すなど、普段は聞けない超真剣トークを展開する。
『ウルトラタクシー』は、TBS系にて今日11月24日21時放送。
