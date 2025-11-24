ロイヤルファミリー、気性難の設定にファン驚き 先行公開の絵とギャップ「何をどうしたらこの面で」
TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）第7話が23日に放送され、新たな競走馬・ロイヤルファミリーが登場した、気性難という設定がネット上で話題となっている。
【画像】ゆるふわ系！『ウマ娘』姿になったロイヤルファミリーのイラスト
現在、ロイヤルファミリーをモチーフにした『ウマ娘』イラストが公開。アニメ『シングレ』のイラストで描き下ろししたもので、クールなロイヤルホープと横並びしている、笑顔がキュートなロイヤルファミリーの姿を見ることができる。
イラストのロイヤルファミリーは、ゆるふわ系でアイドル風な雰囲気があるが、ドラマではロイヤルホープと同じく気性難ということが明かされた、
ドラマの登場よりも先にこのイラストが公開されており、この事実にネット上では「この見た目で気性難+出遅れ持ちという実装いつ…？」「ファミリーちゃん 何をどうしたらこの面で気性難なの」「ホープも相当気性難だったけど、ファミリーこの可愛さでホープ以上の気性難ってマジかよ」「ロイヤルファミリー(ウマ娘のすがた)、オレンジ色のシャドーロールが髪色に反映されてたのか。この見た目でロイヤルホープより気性難なのはちょっと面白い」などと驚いている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演する。
