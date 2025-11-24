TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。
愛車のバイク「モンキー125」でのプチツーリングに出かけたことを明かしました。
 

【写真を見る】【 安田大サーカス・HIRO 】　愛車のバイク「モンキー125」でプチツーリング　「カフェランチ」で肉料理を堪能



HIROさんは「今日は昼からプチツーリングに」と、投稿。

続けて「モンキー125　乗ったが今日の膝は大丈夫な感じ　良かった　良かった」と、記しました。

そして「そしてツーリング言えばカフェ巡り」「今日のカフェランチツーリングはコチラ」と綴ると、写真をアップ。
 



投稿された画像では、HIROさんが、カフェで楽しんだ、肉料理などのランチが見て取れます。
 



最後に、HIROさんは「久しぶりに行ったかも　いつも月曜日か火曜日のツーリングだから閉まってる　でも今日は日曜日って事で」と、今回訊ねたお店について綴っています。
 



バイク好きのHIROさんは、日々、ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて、綴っています。
 


【担当：芸能情報ステーション】