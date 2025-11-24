【 安田大サーカス・HIRO 】 愛車のバイク「モンキー125」でプチツーリング 「カフェランチ」で肉料理を堪能
お笑いトリオ・安田大サーカスのHIROさんが、自身のインスタグラムを更新。
愛車のバイク「モンキー125」でのプチツーリングに出かけたことを明かしました。
HIROさんは「今日は昼からプチツーリングに」と、投稿。
続けて「モンキー125 乗ったが今日の膝は大丈夫な感じ 良かった 良かった」と、記しました。
そして「そしてツーリング言えばカフェ巡り」「今日のカフェランチツーリングはコチラ」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、HIROさんが、カフェで楽しんだ、肉料理などのランチが見て取れます。
最後に、HIROさんは「久しぶりに行ったかも いつも月曜日か火曜日のツーリングだから閉まってる でも今日は日曜日って事で」と、今回訊ねたお店について綴っています。
バイク好きのHIROさんは、日々、ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて、綴っています。
【担当：芸能情報ステーション】