PK¤Ç¶ÃØ³¥¥Ã¥¯¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡Áê¼êGK¤òÓÞ¾Ð¤¦¡ÄÂ¨¶½¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤ï¡×
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬¡¢PK¤Ç¤Õ¤ï¤êÉâ¤«¤»¤ë¡Ö¥Ñ¥Í¥ó¥«¡×¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎMF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¸«¤»¤¿PK¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¤Ë¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥Í¥ó¥«¡×¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÁ°È¾21Ê¬¤ÎPK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤½õÁö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¥Ã¥¯¤Î½Ö´Ö¤Ë¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Ë¥Õ¥ï¥Ã¤ÈÉâ¤«¤»¤ë¡Ö¥Ñ¥Í¥ó¥«¡×¤òÈäÏª¡£Áê¼êGK¤¬Â®¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÆÉ¤ó¤ÇÈô¤ó¤À¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÎÆâ¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊPK¤Ï¡ËÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½õÁö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÀèÆü¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤ò´Þ¤à7¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤ÏMFÌÀËÜ¹Í¹À¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤â¼ã´³ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¥Ñ¥Í¥ó¥«½³¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¢¤ó¤Þ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅ·ºÍ¤À¤ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë