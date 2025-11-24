韓国ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーがワールドツアー中、フィリピンで独特のファッションアイテムを披露し、ファンの視線を引きつけた。

23日、BLACKPINKのワールドツアーコンサート「DEADLINE」がフィリピン・ブラカン州のフィリピン・アリーナで開かれた。この日ジェニーはソロステージ「LIKE JENNIE」でユニークなコーディネートで登場したが、特にファンの目を引いたのは、顔と同じくらいの大きさがある分厚いベルトだった。

該当ステージ映像がオンラインコミュニティを通じて公開されると熱い反応が続いた。映像の中のジェニーは圧倒的なステージ掌握力とカリスマあふれるパフォーマンスを披露し、ファンは「ベルトがジェニーの顔と同じくらいのサイズがある」「さすが。ジェニーにしか着こなせない」「模型だと言われても信じそう」などと感嘆交じりの反応を見せた。

一方、ジェニーが所属するグループBLACKPINKはワールドツアー「DEADLINE」を開催中だ。北米、欧州公演に続き、高雄、バンコク、ジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港などでファンに会う予定。また12月中旬にはニューアルバムの発売も控えている。