２０２５年７月にアメリカのカリフォルニア州で行われたダンスの国際大会で優勝を果たした、那須塩原市に住む２人が２１日、福田富一知事に結果を報告しました。

福田知事のもとを訪れたのは、ダンスチーム「ＷＯＮＤＥＲ☆ＤＲＥＡＭＥＲ」の高根沢瑚花さんと薄井夏海さんの２人です。

２人はダンスの国際大会「Ｓｈｏｗｓｔｏｐｐｅｒ Ｗｅｓｔ Ｃｏａｓｔ Ｆｉｎａｌ」のデュエット・トリオの部門で、初出場にして総合１位を獲得し、「クリスタル」と呼ばれる最高賞を受賞しました。

「Ｓｈｏｗｓｔｏｐｐｅｒ」は人気歌手のブリトニー・スピアーズやビヨンセなども出場した、アメリカで最も歴史があるというダンスの大会です。

２人は躍動感あふれるおよそ３分間のパフォーマンスを披露し、１２０点満点中１１６．７０点という高得点で、初めての優勝を掴み取りました。

普段は那須塩原市のダンススクール「ドリームトレジャーダンススタジオ」で講師を務めていて、ダンスの振り付けのほか衣装づくりや曲の編集なども自分たちで手がけたということです。

報告を受けた福田知事は「皆さんの後に続く人を育ててほしい。ダンスを通じて世界の人たちに感動を与えてください」と今後の活躍を期待していました。