日本を代表する司会者・上沼恵美子さんによる「週刊文春」の大人気連載を書籍化した『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』。発売直後から話題を集めている同書より、「物を捨てられない夫。断捨離させるには？」を紹介します。（全2回の1回目／続編に続く）



上沼恵美子さん ©浅井佳代子

◆ ◆ ◆

「母の日」のプレゼントって、なかなか味わい深いものがありますね。今年、長男からは「お母さん専用」のマグカップをもらいました。

小学生か、思いました。

そういえば、この子が本当に小学生だったときは、のしに自分の名前を書いたビールの大びんを1本もらったこともあります。私がビール好きで1日20缶飲んでた頃です。

世間でよくあるのは「肩たたき券」というヤツですね。私も何度かもらいましたが、今日は本当に疲れたな、というときに、いざ券を取り出して「じゃあお願いします」と頼んだら、それをチラリと見た息子は一言「ああ、今日はお休みです」。

あの店が開いてるとこ、これまで一度も見たことありません。

◆

〈【人生相談】 結婚してもう40年近くになりますが、物を捨てられない夫にずっと悩まされてきました。 とくに夫の部屋は目も当てられません。大量の古本に、かつて使っていた家具家電、何十年も前の子どもの作文や図画工作なんていうものも、部屋の床から押し入れの中まで乱雑に放置され、完全なゴミ屋敷と化しています。 「いい加減に整理して」と言っても「これは貴重なものだからいつか使うかもしれない。『断捨離』なんて、くだらないものに踊らされるな」と、なぜかこちらが怒られる始末。今はなんとか被害を夫の部屋に止めていますが、油断すると廊下にも物が積まれており、いずれ家全体がゴミ屋敷になってしまいそうです。どうすれば夫に断捨離を決意させることができるでしょうか。（62歳・女性 福岡県）〉

◆

深夜の怪音の正体は…

3日前のことです。深夜3時くらいに「ガタガタッ！」と大きな音がして目が覚めました。一緒に寝ている豆柴のスーも跳び起きました。

おそるおそる寝室を出て、灯りをつけてみましたが、リビングにも台所にも誰もいません。2階にはめったに上がらないのですが、今回ばかりはそうもいきません。階段を一段、一段、慎重に上がっていきました。スーもついてきてくれます。こんなときは小さい犬でも心強いものです。

「スー、もし怪しいヤツがいたら、跳びかかってやっつけてね」と心の中で叫びながら、長男の部屋のドアを開けました。しばらく使ってないベッドがそこにありました。続いて次男の部屋。同じく主がいなくなった勉強机が寂しそうにあるだけでした。

そして別居中の主人の寝室へ。そーっとドアを開けた途端─。

「ギャー！」

私は腰を抜かしました。壁一面を埋めつくした主人が彫った能面がこちらを向いて、薄気味悪い表情で笑っていたのです。私の悲鳴につられて、スーは主人のベッドに跳び乗って吠えまくりました。私は「彼が星になったら、あの能面は火だるまにしてやろう」と心に誓いました。

深夜の怪音の正体は翌朝、判明しました。私の部屋に飾ってあった私が描いた愛犬の絵の額が落ちた音でした。私がパステルで描いた犬たちの絵は50枚を超え、飾る壁がなくなっていたのですが、これに懲りて壁に掛けるのはやめました。

数年前から私は「断捨離」を進めてます。この年になってもかわいい犬のぬいぐるみとか欲しくなっちゃうんですが、「ダメ」と自分を戒めてるんです。食べてなくなるもの以外は買いません。実際には食べてなくなるわけじゃなくて、どこかのお肉になっているわけですが─。

男には思い出しかない

そして使わないものは、どんどん捨てています。結婚式の引き出物だったり、人からもらったグラスや食器類は店を開けるほどありましたし、お盆だけで40枚ぐらいありましたからね。それも全部捨てました。唯一、今でも持っているのは、五木ひろしさんの結婚式の引き出物でもらった輪島塗のお盆だけ。

それに比べると、あなたのご主人もそうですが、男の人ってモノを捨てるのが苦手な方が多いですね。どうもモノに思い出を託したがる傾向があるように思います。

ウチのダンナも例外ではありません。だから私は、引っ越しの度にダンナに気付かれないように彼の“思い出の品”を処分してきました。学生時代に使ってたキャンプ道具一式が詰まった段ボールには「青春の思い出」と書かれてました。「さらば青春」と呟きながら、容赦なく捨てたことは言うまでもありません。

ほかにも動かなくなった腕時計14本、定年後に買い集めたウクレレ26台、二度と握らない古いゴルフクラブ、どんだけ頭あるんやと思うほどのキャップ帽、売れないホストかと呆れるほどのネクタイは100本以上ありました。

松村組のコンサートを観た興奮のまま買い求めた和太鼓……のバチ。太鼓はお値段が張ったのでバチだけ買ったのですが、太鼓がなくては意味がありません。仕方なく鍋の具材をとる菜箸替わりにしましたが、太すぎて白菜もエノキもつかめません。

無駄などうでもよいモノたちの山。お察し申し上げます。ですが、この間、夫がこう言ってました。

「この年になるとねぇ、男には“思い出”しか武器がないんですよ」

私たちから見るとどうでもよいガラクタでも、彼らにとっては長きにわたって人生をともに生きた証であり、思い出のよすがなのでしょう。

私はそう思って半ば諦めております。どうせそう遠くない将来に星になるのです。そのときはスッキリしましょうね。能面もウクレレも和太鼓のバチも燃やしてやるんです。あ、バチはやめとこ。

罰あたるわ。

〈上沼恵美子が語る「人生振り返ってみて、何がつらかったか、子育てです」小学校でのイジメ、息子が“仕事を辞めたい”と…〉へ続く

（上沼 恵美子）