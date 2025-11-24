SUPER BEAVER¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡Ö²òÇ®¤ò³ÎÇ§¡×24Æü¸ø±é¤«¤é
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSUPER BEAVER¡×¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¡¢22Æü¤Î¿·³ã¸ø±é¤ò±ä´ü¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬24Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖSUPER BEAVER ¥Ü¡¼¥«¥ë ½ÂÃ«Î¶ÂÀ Éüµ¢¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¡ÖVo.½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬ÀèÆüÈ¯¾É¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢21Æü»þÅÀ¤Ç¤Î²òÇ®¤ò³ÎÇ§½ÐÍè¤Þ¤·¤Æ¡¢Ã´Åö°å»Õ¤«¤é¤ÎÎÅÍÜ´ü´Ö¤Î»Ø¼¨¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡Ù¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¸ø±é±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û¸ø±é¤Î¿¶ÂØÆüÄø¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï19Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÈ¯Ç®¤òÈ¼¤¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤ÎÍÛÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£22Æü¸ø±é¤Î±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£