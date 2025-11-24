〈「医師からもう長くないと」犬に噛まれて30針を縫うケガだけでは終わらなかった…女優・小島可奈子（50）を襲った『もう1つの試練』〉から続く

犬に顔を噛まれた傷を隠しながら、女優・小島可奈子さん（50）は父の介護に奔走していた。入退院を繰り返す父に寄り添い、着替えや通院を支え続ける日々。

そんな中、医師から「外食は控えるように」と止められていたが、彼女は父の願いを叶える決意をする。海へ出かけ、父の好物を一緒に食べた――その2週間後、父は静かに息を引き取った。インタビュー後編では、小島さんと父の「最後の別れ」について聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



若かりし頃の小島可奈子さんとお父様（写真：本人提供）

傷だらけの顔で介護に奮闘

――犬に顔を噛まれたことは、お父さんに伝えたのでしょうか。

小島可奈子（以下、小島） 父は心配性なので、娘が顔に怪我をしたと知ったらショックを受けると思って黙っていました。病院では常にマスクをつけていたので、最後までバレなかったんです。

――お父さんの介護では、どんなことが大変でしたか？

小島 入院中は父が1日に何度も着替えたがるので、着るものを沢山持って行きました。「苦しいんだ。今すぐ来てくれ」と1日に何度も電話をかけてくるので対応が大変でしたね。

最後に入院した時は、先生が「この病院で看取りましょう」と仰ったので、父には申し訳ないと思いつつ、住んでいた賃貸を解約しました。

家を片付けると、なぜかハサミや金槌など同じものが5個ずつあったり、母や叔父の荷物もそのままだったので処分するのにヘトヘトになりました。炎天下、家財道具の整理をしたのが1番こたえたかもしれません。

父との最後の思い出作り

――お父さんとの思い出に残っていることは何でしょうか。

小島 別れが近いと思うと、できるだけ希望を叶えてあげたかったのですが、報われない気持ちになることも多かったです。

ある時は、「ピンクと水色のジャージがほしいんだ」と言うので、「そんなの本当に着るの？」と怪訝に思いながらも、何とか条件に合う服を探して持っていきました。それなのに結局一度も着ることはなかったです。ぶつぶつ言い訳していましたが、おそらく気に入らなかったのでしょう（笑）。

亡くなる3週間前には、珍しく私の夫に電話をかけてきました。「可奈子には言わないでくれ」と夫に口止めをした上で、「携帯電話で競艇の舟券を買うにはどうしたらいいのか」と聞いてきたそうです。

もう腹が立つやら呆れるやらで、翌日は「今日は父の電話には出ないぞ」と決めました。すると16回も着信があって……。苦しいことに向き合うのが不得意な父だったので、不安のあまり混乱していたのかもしれません。

――やってあげてよかったことはありますか？

小島 外出したがっていたので、車椅子に乗せて、家族で車で海に行ったことがありました。「海の中道」から続く志賀島をドライブして、「サザエが食べたいんだ」というので買ってきて、車の中で食べました。そのあと、お寿司を食べたがっていたのですが、病院から感染症を防ぐために外食は控えるように言われていたんです。何とか説得しようとしたのですが聞き入れてくれず、病院に電話で報告して、お寿司を食べさせることになりました。

その2週間後に父は亡くなりました。色々としんどい思いもしたけれど、あの時出かけて、お寿司を食べさせてあげてよかったなと思います。

苦しい状況でも「笑顔」でいられる理由

――お亡くなりになったのは、いつだったのでしょうか。

小島 今年の8月15日に亡くなりました。お盆の時期で、母の月命日でもあったので、母が連れて行ってくれたのかな。

亡くなる前日、不思議なことに自力では起き上がれないはずの父がベッドに腰掛けていたんです。「こんなに元気なら、もっと長期で入院できる病院を探さないと」と考えていたので、その晩に危篤の連絡が入って驚きました。

しばらく父の手を握っていたのですが、疲れて隣のベットで休憩してる時に亡くなっていました。滅多にないことだそうですが、ペースメーカーの影響で心電図が平坦にならず、看護師さん達もいつ心肺が停止したか分からなかったそうです。

最後まで人騒がせというか、何だか父らしいなと。とても穏やかな顔でしたし、私も役目を全うした思いで見送ることができました。

――これまでの苦労を経て、明るく元気でいられるのはなぜだと思いますか？

小島 介護、子育て、仕事と、毎日が盛りだくさんで、悩み続けることができなかったんです。次々とやることが押し寄せてきて、落ち込む余裕もなくて。若い頃あんなに苦悩できたのは、時間と体力がたっぷりあったからだと思います。

また、周りの方のサポートがありました。今でも、夫の母にすごく助けてもらっていて、「その分頑張って稼ぐので、一緒に旅行にいきましょう！」と感謝を伝えるようにしています。夫は“言われないと分からないタイプ”ですが、具体的にお願いすると意外とやってくれると気づきました。娘の学校の先生や、児童デイサービスのスタッフさん、叔父の介護のヘルパーさん達にも、本当に支えてもらっています。

――これからやっていきたいことはありますか？

誰かの役に立ちたい

小島 顔の傷の治療や、介護、ADHDの娘の子育てについてお話しすることで誰かの役に立てればいいなと思っています。

特に女性は、「自分が頑張ればいい」と抱え込んでしまう方が多いと思います。私も介護を経験して、追い詰められる方の気持ちが分かるようになりました。家族だから何でもしてあげたくなるのですが、人の軸に合わせて生きていると疲れ果ててしまうんです。

だからこそ、介護も育児も周りの人に頼ることが大切。遠慮をして潰れてしまう前に、助けを求めてほしいです。私自身も以前は苦手でしたが、父のことを通して、人を頼ることを学ばせてもらったと感じています。

悩んでいる方たちに寄り添いながら、一緒に沢山考えていきたいですね。

（都田 ミツコ）