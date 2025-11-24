おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
群れない、紛れない。
ムードは上々、活気に満ち、気の合う仲間に囲まれて楽しく過ごせそう。
でも、それだけに、「みんなで」動く前提で話が進みやすいのです。「もう一軒行く？」「週末も集まっちゃう？」的に盛り上がることに。
でも、密度濃く付き合うと、遠慮のなさや同調圧力が生まれ、窮屈になっていくもの。学生時代に戻ったような気分を味わいたい気持ちはよく分かりますが、だからこそ、どこかで一線を引きましょう。
自分の時間を確保する、翌日を考えて早上がりする分別が、日々の平和とよい関係を守ることに。
デート、気分転換には、遠出がオススメ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）切り離す勇気。
群れない、紛れない。
ムードは上々、活気に満ち、気の合う仲間に囲まれて楽しく過ごせそう。
でも、それだけに、「みんなで」動く前提で話が進みやすいのです。「もう一軒行く？」「週末も集まっちゃう？」的に盛り上がることに。
でも、密度濃く付き合うと、遠慮のなさや同調圧力が生まれ、窮屈になっていくもの。学生時代に戻ったような気分を味わいたい気持ちはよく分かりますが、だからこそ、どこかで一線を引きましょう。
自分の時間を確保する、翌日を考えて早上がりする分別が、日々の平和とよい関係を守ることに。
デート、気分転換には、遠出がオススメ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)