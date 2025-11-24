「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月24日〜11月30日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月24日〜11月30日の運勢を西洋占星術で占います。
上弦の月がうお座にかかり、“気分”が重視されます。心地よさや楽しさを求めて、幸福度が高まる反面、何か1つ、思い通りにならないと、何もかもがダメになったような気になって台無しにしてしまう危うさも秘めています。
どんなことでも、手違いや行き違いは起こるもの。完璧を求めず、今ある幸せを大事にしていきましょう。
群れない、紛れない。
カラを破って。
リラックス！
理想と現実。
為せば成る！
最高の仕掛けを。
計算と予測がカギに。
お任せで。
マインドはスタッフで。
駆け抜けて。
世界を動かす。
おしゃれも、キャラも、緩やかに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
上弦の月がうお座にかかり、“気分”が重視されます。心地よさや楽しさを求めて、幸福度が高まる反面、何か1つ、思い通りにならないと、何もかもがダメになったような気になって台無しにしてしまう危うさも秘めています。
どんなことでも、手違いや行き違いは起こるもの。完璧を求めず、今ある幸せを大事にしていきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）切り離す勇気。
群れない、紛れない。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）モノは試し。
カラを破って。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）流れは大好転。
リラックス！
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）予定は未定。
理想と現実。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）追い上げモード。
為せば成る！
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）自己プロデュースで、
最高の仕掛けを。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）カッチリいきましょう。
計算と予測がカギに。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）以心伝心。
お任せで。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）大船に乗りましょう。
マインドはスタッフで。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）スタートダッシュで、
駆け抜けて。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）言い訳封印で、
世界を動かす。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ヌケ感がカギに。
おしゃれも、キャラも、緩やかに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)