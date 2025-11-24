運転マナーがよさそうだと思う「北関東のナンバープレート」ランキング！ 2位「つくば」を抑えた1位は？
年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、運転マナーがよさそうだと思うナンバープレートの地名に関するアンケートを実施しました。その中から、運転マナーがよさそうだと思う「北関東（茨城県・栃木県・群馬県）のナンバープレートの地名」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：つくば（茨城県）／69票茨城県の筑波研究学園都市である「つくば」は、計画的に整備された街路と学術的なイメージを持つ地域です。この知的なイメージが、「交通ルールを守り、冷静な運転をしそう」という印象につながり、「運転マナーがよさそうだと思う」という評価を受けました。都市の機能性と落ち着きが評価されたと考えられます。
回答者からは「教養のある人、余裕のある人が多そうだから」（60代男性／神奈川県）、「ひらがな表記がかわいく見えるから荒い運転がイメージできない」（30代女性／神奈川県）、「研究学園都市で知的なイメージがあり、落ち着いた運転が想像できるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：那須（栃木県）／70票栃木県の「那須」は、那須高原や御用邸で知られるリゾート地であり、避暑地としての落ち着いたイメージを持つ地名です。観光地でありながらゆったりとした時間が流れ、運転にも焦りがないというイメージにつながり、「運転マナーがよさそうだと思う」という評価で1位となりました。都会の喧騒とは無縁の、穏やかな運転を連想させる点が支持を集めました。
回答者からは「皇室関連の施設もあって警察が過敏そうだから」（50代男性／愛知県）、「広大な自然を大事に、排気にも気をかけていそう」（40代女性／長崎県）、「自然が豊かで地元住民も穏やかでマナーがよさそうです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
