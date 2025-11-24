近年、お歳暮需要は縮小傾向にあるが、新たな利用の仕方が広がっている。

百貨店や大手スーパーでは、自宅で楽しめる商品を増やしているほか、家族や友人ら親しい人への「冬の贈り物」としても提案している。

東急百貨店（東京）では、今年のお歳暮から新企画「私に贈る、おいしさ色いろ ごほうびパレット」を始めた。クッキーやバターサンド、ローストビーフなど、名店のスイーツやごちそうを「自分へのご褒美」として購入してもらうのが狙いだ。

同社の広報担当は「コロナ禍に、スイーツなどを取り寄せる楽しみ方が広まった。格式張ったものに限らない商品展開を進めている」と話す。

大手スーパーのイトーヨーカ堂（東京）は昨年から、品質や味に問題はないが流通過程で形が崩れてしまった魚介類や果物などを「掘り出しギフト」として販売。家族や親しい仲間と楽しんでもらうことを想定している。今年は、「先取りバレンタイン気分」と銘打ち、チョコレートの贈り物を用意。いち早くバレンタイン気分が楽しめる。

経費削減や取引先の負担軽減を目的に、企業に虚礼廃止の動きが広がっている。矢野経済研究所の試算ではお歳暮の市場規模は、１０年前の約９９９５億円から２５年は約７７００億円に減少する見通しだ。

東京都渋谷区の高島屋新宿店では、カタログの商品の一部をメニューに取り入れた「お歳暮カフェ」を２５日まで開店。老舗喫茶店のスパゲティなど「昭和レトロ」なグルメをそろえる。お歳暮になじみが薄い若い世代向けの商品を用意し、新たな顧客になってもらいたい考えだ。利用した東京都内の主婦（３７）は、「自分でおいしいと思ったものを実家や親類に贈りたい」と話していた。

ギフト市場に詳しいギフトコーディネーターの冨田いずみさんは「お歳暮のあり方は変化している。家族や知人が喜んでくれるカジュアルな贈り物がより増えていくだろう」と予測する。（及川昭夫）