¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ç±Ê±ó¤ÎÊÌ¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÀ¸¤¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¹¥Ô¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢Äë¹ñ·³¤ËÊá¤¨¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¤Ï¡Ö¥«ー¥Ü¥Ê¥¤¥ÈÅà·ë¡×¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥¢¡¦¥ªー¥¬¥Ê¤¬»×¤ï¤º¥½¥í¤Ë¸ýÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Èー¥à¥È¥ëー¥Ñー¤¬Æó¿Í¤ò°ú¤Çí¤¬¤¹¡£
¤½¤Î»þ¥ì¥¤¥¢¤Ï¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤¤¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡£
¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¡¢Áþ¤Þ¤ì¸ý¤À¤Ã¤ÆÃ¡¤¯¥½¥í¤Ï¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤òÃ¹¤¨¤ÆÊÖ¤¹¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤µ¡×¡£
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥¨¥Ô¥½ー¥É5¡¿Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ê1980¡Ë¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡£¥½¥í¤Î¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤µ¡ÊI know¡Ë¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö²¶¤â°¦¤·¤Æ¤ë¡ÊI love you too¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥É¤ÎÈ¯°Æ¤Ç½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤Î°ïÏÃ¤âÍÌ¾¤À¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¥¤¥ì¥Ö¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥êー¡¦¥Ü¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Î¡ÈI love you.¡É ¡ÈI know."¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥£¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ô¥£¤À¡£¤¢¤ë»þÈà¤¬¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö²¿¤½¤ì¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡©¡×¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¼Â¤Ï¥¿¥È¥¥ー¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥êー¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¤¬±é¤¸¤¿¥ì¥¤¥¢¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼ã¤¥ì¥¤¥¢Ìò¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
