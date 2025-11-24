4人組男性アイドルグループA.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。

10月29日発売の9枚目となる最新アルバム「CRAZY ROMANTIC!」を引っさげての全国ツアーは、3日の熊本を皮切りに、4都市12公演を開催する。

ライブ前に取材に応じた塚田僚一（38）。最近ときめいたエピソードで、まさかの先輩からの意外な呼びかけを披露した。

犬の散歩中に「塚ちゃん！」と声をかけられた。「ふぉ〜ゆ〜の松崎（祐介）が近所なので、松崎かと思ってあたりを見たけどいないんです」という。だが、「車が止まっていて、その車から木村拓哉さんが『塚ちゃん！』って言っていたんです！」と明かした。

「木村さんから『塚ちゃん』って言われたことがなくてときめいたけど、どうしていいか分からずにあたふたして、無視してしまった」と後悔をにじませた。

「あの時立ち止まって会話できれば…。その後お会いできていないんです」と続けると、「ずっとそこで待っていますから、木村さん！」とまさかの木村へ再訪の呼びかけ。メンバーから「木村さんは忙しいから」とたしなめられた。