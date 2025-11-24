ホンダ新型「“若者向け”コンパクトSUV」登場！ 最小サイズ＆“安価”な価格実現か!? ミニマルなツルツルデザインもイイ「ゼロアルファ」とは

０シリーズのエントリーとなる「0 α（ゼロアルファ）」

ホンダは、「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」において、次世代EVの「0α（ゼロアルファ）」のプロトタイプを初公開しました。ホンダの「0シリーズ」は、2024年1月のCESで発表された次世代EVシリーズです。

セダンとなる「0 SALOON（ゼロサルーン）」とSUVの「0 SUV」はすでに発表されており、2026年に北米を皮切りに世界市場での導入が予告されています。

若者向けコンパクトSUV！

「0シリーズ」は、「Thin, Light, and Wise（シン ライト アンド ワイズ）」をテーマに開発されています。日本語にすれば「薄く、軽く、賢く」というもの。乗員のためのキャビンスペースが薄いという独特のデザインが採用され、軽量で、そして最先端のコネクテッドとADAS機能が採用されると説明されています。

そんな「0シリーズ」に新たに加わったのが、今回のゼロアルファとなります。

インドで生産されるエントリーモデル

今回のJMS2025のプレスカンファレンスで世界初披露されました。紹介時には「Honda 0 αの量産モデルは、2027年から日本やインドを中心にグローバルで販売を予定しています。Honda 0シリーズの世界観への入り口となるゲートウェイモデルとして、より多くのお客様に0シリーズとしての新たな価値を提供することを目指します」と説明されています。

日本では、「0 SALOON（ゼロサルーン）」と「0 SUV」と共に、2027年度中に導入されることから最も小さいゼロアルファはエントリーモデルに相当することになります。

ターゲットは20〜30代のジェネレーションY

そんなゼロアルファの詳細を、JMS2025のホンダブースにいた担当者に聞いてみました。

「ターゲットとなるのは、いわゆるジェネレーションYと呼ばれる若い世代です。子供が小さい、ヤングファミリーですね。ですから、デザインもリヤフェンダーなどの造形で元気さを表現しています。グリルは、面でハッキリと分かるようにしています」とデザイン担当者は言います。

ちなみにプラットフォームは、「0 SALOON（ゼロサルーン）」や「0 SUV」とは異なり、ゼロアルファの専用品になるとか。

薄型キャビンの独特のパッケージジは他の2台と同じものの、よくよく横からの姿を見比べると、ゼロアルファは、より全長が短いことがわかります。

ゼロアルファは、インド生産ということで販売の6割ほどがインド市場になると想定されているそうです。

残りのうち2割ほど日本で、それ以外がアセアン全体になるとか。非常にモダンな姿ですけれど、インドやアセアン向けとなれば、価格はそれなりにリーズナブルな設定になるのではないでしょうか。意外に、身近な存在になるのかもしれません。

ミニマルで存在感の強い、ユニークなデザインは、インドの雑踏の中でも、はっきりと「0 α（ゼロアルファ）」の存在をアピールしてくれるはず。同じように日本でも、その存在感は大きいことになるでしょう。手ごろな価格で登場すれば、ヒットモデルになるかもしれません。価格に注目ですね。