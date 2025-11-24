高校球児や女子軟式野球の選手らが子どもたちと一緒に野球を楽しむイベントが23日、三重県伊勢市で開かれ、球場に子どもたちの元気な声が響きました。

野球を観る楽しさやプレーする面白さを知ってもらおうと三重県野球協議会が開いたもので、23日は伊勢市などから小学2年生以下の子どもたち約70人が参加しました。

イベントでは、伊勢工業高校や暁高校の野球部員らが子どもたちをサポート。

子どもたちは高校球児とペアを組み準備体操を行ったあと、初心者でも楽しめる野球ゲームに挑戦しました。

ルールを教わると、高校球児たちの助けを借りながら力いっぱいボールを打ったり、全力でダイヤモンドを一周したりと野球を楽しんでいました。

また、中学生や高校生が所属する県内の女子軟式野球チームによる交流試合も行われ、ランニングホームランが飛び出すなど白熱した試合展開に観客は声援を送っていました。

「みえベースボールフェスタ」は24日も伊勢市で開かれ、大学生や社会人の選抜チーム、中学軟式野球の選手らによる交流試合などさまざまなイベントが行われます。