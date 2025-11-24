「若い世代に影響を与えている人」と聞いて、どんな有名人を思い浮かべますか。社会経験を積み始める20代は、働き方や生き方の価値観が大きく変化する時期。周囲の20代がどのような同世代に影響を受けているのか気になる人もいるのではないのでしょうか。



全国の20代を対象に調査したところ、同世代で影響を受けている（受けた）存在として、芦田愛菜さんが1位に。礼儀正しく勉強熱心な姿勢が理由にあがりました。



ジブラルタ生命保険株式会社とマーケティングリサーチ事業を展開する株式会社ネオマーケティングが2024年8月、20代男女4700人（男性2350人・女性2350人）を対象に調べました。



1位の芦田愛菜さん（48人）の理由としては、「自分より年下なのに教養があり、礼儀正しいところが素敵で見習いたい」など、礼儀正しく、勉強熱心な姿勢に共感を呼んでいました。2位は橋本環奈さん（22人）、3位は目黒蓮さん（20人）で、前向きで真摯に仕事に向き合う姿勢が支持されたようです。



男女別では、男女ともに1位は芦田愛菜さん（男性11人・女性37人）。男性の2位は広瀬すずさん（9人）、3位はあのさん、Adoさん、久保建英さん（各8人）です。女性の2位はちゃんみなさん（17人）、3位は橋本環奈さん（16人）でした。



今回の調査では、20代の「努力・共感」を軸としたヒーロー像が明らかとなりました。有名人の「礼儀正しく勉強熱心」「前向きで努力家」な姿勢を見習いたいとの意見が多く寄せられています。高いプロ意識を持ち、20代で成功を収めた有名人は、同世代の憧れです。等身大の自分を受け入れ、前向きに努力する姿に共感する人も多く見られました。



【出典】ジブラルタ生命保険株式会社