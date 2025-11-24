◇NBA レイカーズージャズ（2025年11月23日 デルタ・センター）

レイカーズの八村塁（27）が23日（日本時間24日）の敵地ジャズ戦で先発出場。前半から攻守に貢献して10得点3リバウンド1ブロックをマーク。チームも62―55とリードして折り返した。

前回の試合となった18日（同19日）の本拠地ジャズ戦で左ふくらはぎの痛みから復帰。先発出場して6得点4リバウンドを記録した。チームもレブロン・ジェームズが復帰。いきなり11得点12アシストのダブルダブルを達成し、ルカ・ドンチッチもチーム最多37得点10アシストの大暴れで逆転勝利を飾った。3連勝でチームの大黒柱の復帰を祝福した。

この日もスタメンに名を連ねた八村。第1Qは残り6分4秒で右コーナーから3Pシュートを沈めて初得点。残り3分53秒には必死に手を伸ばして相手をブロック。守備でもチームに貢献した。残り3分20秒には右コーナーからカッティングでレイアップシュートを決めた。残り2分12秒には速攻から豪快なダンクを叩き込んだ。残り37秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り4分53秒から途中出場すると、残り28秒で左ウイング付近から3Pシュートを決めて2桁得点に乗せた。

八村は前半16分16秒出場。10得点3リバウンド1ブロックをマーク。シュートは6本試投で4本成功。FG成功率は66.7％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率も66.7％だった。

チームはドンチッチ15得点、オースティン・リーブス12得点、レブロン10得点そして八村も含めたスタメン4選手が2桁得点を記録して、7点リードで前半を折り返した。