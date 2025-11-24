「CIO Mate Powerbank002」を予約販売開始 / 語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！【まとめ記事】
株式会社CIOはケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」をメーカー希望小売価格、3,080円（税込）にて、2025年11月21日（金）よりAmazonで予約販売開始。その後、順次一部家電量販店、直営店CIO STOREなどにて一般販売を開始する。本製品は、スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使えるケーブル内蔵モバイルバッテリーだ。マグネット吸着対応のスマホやケースにしっかり固定され、重ね持ちのまま内蔵USB-Cケーブル（最大15W）をサッと引き出して充電できる。本体側面にはUSB-Cポート（最大15W出力）も備えており、ケーブルと合わせて合計最大15Wの充電に対応する。
Duolingo, Inc.は、日本初となる期間限定ポップアップストア「DUOMART」を、2025年12月18日（木）〜2025年12月30日（火）まで、東京・渋谷にて開催する。Duolingoは「いつでも、どこでも、楽しく学べる」体験を提供してきた。今回の「DUOMART（デュオマート）」は、そのコンセプトを“24時間365日開いているコンビニ”という日本の象徴的カルチャーに重ね合わせたポップアップストア。「いつでも学べるアプリ」と「いつでも立ち寄れるコンビニ」という共通点を掛け合わせ、Duolingoが“いつでもあなたのそばにいる存在”であることを表現している。クリスマス商戦の盛り上がりとともに、例年アクティブ率が下がりやすい年末に向けて、日常にそっと寄り添うグッズを多数展開し、「レッスンを思い出して続けたくなる」きっかけを提供する。
■奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大人気のシンプルワークデスクに広々作業ができる奥行き80cmタイプを追加し、幅140cmの「100-DESKF064BK（ブラック）」「100-DESKF064W（ホワイト）」を発売した。横幅140cm×奥行80cmのゆったりサイズは、ノートPC・キーボード・資料を同時に広げても窮屈にならない理想的なワークスペース。天板には汚れや傷に強いメラミン化粧板を採用し、毎日の作業をストレスなくサポートします。テレワークやクリエイティブ作業など、「広さ」が生産性を左右するシーンに最適なデスクだ。
■ケーブル内蔵モバイルバッテリー！「CIO Mate Powerbank002」を予約販売開始
株式会社CIOはケーブル内蔵モバイルバッテリー「CIO Mate Powerbank002」をメーカー希望小売価格、3,080円（税込）にて、2025年11月21日（金）よりAmazonで予約販売開始。その後、順次一部家電量販店、直営店CIO STOREなどにて一般販売を開始する。本製品は、スリムで軽く、スマホに“ピタッ”と吸着したまま使えるケーブル内蔵モバイルバッテリーだ。マグネット吸着対応のスマホやケースにしっかり固定され、重ね持ちのまま内蔵USB-Cケーブル（最大15W）をサッと引き出して充電できる。本体側面にはUSB-Cポート（最大15W出力）も備えており、ケーブルと合わせて合計最大15Wの充電に対応する。
■語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
Duolingo, Inc.は、日本初となる期間限定ポップアップストア「DUOMART」を、2025年12月18日（木）〜2025年12月30日（火）まで、東京・渋谷にて開催する。Duolingoは「いつでも、どこでも、楽しく学べる」体験を提供してきた。今回の「DUOMART（デュオマート）」は、そのコンセプトを“24時間365日開いているコンビニ”という日本の象徴的カルチャーに重ね合わせたポップアップストア。「いつでも学べるアプリ」と「いつでも立ち寄れるコンビニ」という共通点を掛け合わせ、Duolingoが“いつでもあなたのそばにいる存在”であることを表現している。クリスマス商戦の盛り上がりとともに、例年アクティブ率が下がりやすい年末に向けて、日常にそっと寄り添うグッズを多数展開し、「レッスンを思い出して続けたくなる」きっかけを提供する。
■昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へル
今年2025年は“昭和100年”という大きな節目の年。その昭和100年も、ついに残り1か月あまりとなった。時代の終わりを前に、昭和の名曲を味わいながら100年を送り出そうという記念ライブが、2025年11月28日（金）に南千住で開催される。出演するのは、今年45周年を迎える80年代アイドルで現役で新曲もリリースする 原めぐみ と、アニメ・ジャズで幅広く知られるシンガー 奥土居美可。二人が昭和の魅力にあふれたステージを届ける。
■ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
今年6月にリニューアルオープンし、国内最大級の規模へと生まれ変わったルイ·ヴィトン 松屋銀座店の1階に、ビューティー·コレクション｢ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン｣を取扱うエリアが登場。本コレクションの取扱いは、国内では表参道店、銀座並木通り店、阪急梅田店 2Fに続き、4店舗目となる。旅の真髄(こころ)と創造性、そしてサヴォアフェール(匠の技)をテーマに、メゾンのビジョンをさらに押し広げる本コレクションは、アートピースのように美しいケースに収められた魅惑的なアイテムが揃う。世界的なメイクアップアーティストでもある、ルイ·ヴィトンのコスメティック·クリエイティブ·ディレクター パット·マクグラスが手掛けるリップスティック55色、リップバーム10色、アイシャドウ8種は、鮮やかな発色と多彩なカラーが特徴。あらゆる肌色を美しく引き立て、無限の可能性を秘めた個性を引き出す。
