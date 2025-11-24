木村拓哉、Snow Man目黒蓮にゴルフを熱血指導 “人生の分岐点”について真剣トークも【ウルトラタクシー】
【モデルプレス＝2025/11/24】TBSでは、木村拓哉が運転手となり、豪華芸能人の夢を叶える特別番組『ウルトラタクシー』を11月24日よる9時より放送。Snow Manの目黒蓮が、木村と“人生の分岐点”についてトークする。
【写真】町中華で笑顔で語り合う木村拓哉＆目黒蓮
この番組は、映画でタクシー運転手役を演じた木村がこの番組のために作られた世界に1台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人がやりたい事を半強制的に（？）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。
高校の同級生でプライベートでも仲良しの蒼井優・上戸彩の2人がやりたいことは、“東京ディズニーリゾートを楽しみたい”。その願いを叶えるべく運転手の木村はタクシーを走らせる。園内では、2人が木村を連れてミッキーマウスと貴重な記念撮影。さらに、クリスマス限定メニューを食べながらクイズに挑戦したり、時間の許す限りアトラクションを楽しんだりと、東京ディズニーリゾートを遊び尽くす。そして、3人がダイアン・津田篤宏に、とあるサプライズを仕掛ける。憧れの木村と人生初対面となる津田だが、いったいどんな反応をするのか？
現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演している目黒の“とにかく体を動かしたい！”という願いを叶えるためゴルフ場へ。ゴルフ初心者の目黒に木村が熱血指導する貴重な場面も？さらに、木村と目黒が連続成功を目指す“パターチャレンジ”で奇跡が。そして野球場では、大谷翔平選手の日本人最速“165キロ”に2人が挑むが…打ち返すことはできるのか？
さらに、なかなか外食に行けていないという目黒から“木村と美味しいご飯を食べたい！”という要望も。訪れた町中華では、2人が“人生の分岐点”について話すなど、普段は聞くことができない真剣トークも繰り広げられる。（modelpress編集部）
タイトル：『ウルトラタクシー』
放送日時：11月24日（月・休）よる9：00〜10：57
出演者：木村拓哉、蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）
◆木村拓哉、蒼井優＆上戸彩と東京ディズニーリゾートへ
◆木村拓哉＆目黒蓮"人生の分岐点"についてトーク
◆番組概要
