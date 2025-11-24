「ぼくたちん家」索（手越祐也）、玄一（及川光博）をハグ ラストの怒涛展開にも反響「一瞬すぎてびっくり」「次回が怖い」
【モデルプレス＝2025/11/24】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第7話が、23日に放送された。ラストシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】及川光博＆手越祐也、近距離ショット
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
晴れて恋人同士になった玄一と索は、家を買って一緒に暮らすために、パートナーシップ証明書を取得。2人は、パートナーになったことをほたるに報告した上で、親のフリを続けると話した。
その後、部屋で一緒に家を探す玄一と索。索のスマートフォン画面を覗き込み物件を見ている玄一を、索は愛おしそうに見つめ、優しく抱きしめると「波多野さんもいつか死ぬんですもんね。好きですよ。波多野さん」と告白。玄一は驚きながらも「やっと言ってくれた」と笑みを見せた。しかし、ラストではアパートにやってきたパトカーに玄一が乗り込む姿が映し出され、幕を閉じた。
この放送を受け、視聴者からは「多幸感溢れるシーンから急展開」「玄一どうしたの！？何があった？」「一瞬すぎてびっくりした」「玄索（玄一＆索）幸せになってほしい」「次回が怖い」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】及川光博＆手越祐也、近距離ショット
◆及川光彦主演「ぼくたちん家」
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
◆玄一（及川光博）＆索（手越祐也）がハグ
晴れて恋人同士になった玄一と索は、家を買って一緒に暮らすために、パートナーシップ証明書を取得。2人は、パートナーになったことをほたるに報告した上で、親のフリを続けると話した。
その後、部屋で一緒に家を探す玄一と索。索のスマートフォン画面を覗き込み物件を見ている玄一を、索は愛おしそうに見つめ、優しく抱きしめると「波多野さんもいつか死ぬんですもんね。好きですよ。波多野さん」と告白。玄一は驚きながらも「やっと言ってくれた」と笑みを見せた。しかし、ラストではアパートにやってきたパトカーに玄一が乗り込む姿が映し出され、幕を閉じた。
◆「ぼくたちん家」ハグ＆ラストシーンに反響
この放送を受け、視聴者からは「多幸感溢れるシーンから急展開」「玄一どうしたの！？何があった？」「一瞬すぎてびっくりした」「玄索（玄一＆索）幸せになってほしい」「次回が怖い」などの声が集まっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】