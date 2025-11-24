歌手の工藤静香さん（55）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新。俳優の後藤久美子さん（51）との再会ショットを披露した。

「相変わらず本当に美しい」

工藤さんは、「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！」といい、後藤さんと頬を寄せ合う笑顔の2ショットを投稿。「相変わらず本当に美しい」とつづっていた。さらに、こう続けた。

「日本にはお仕事で戻ってきていています！ 次の作品は何だろ！が楽しみ」「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった」

久しぶりの再開で会話もはずんだようで、「話しながら見ているのが楽しくなるくらい美人さん」と喜び、「また近いうちに会いたいけれど、スケジュールが難しそうだ。笑」と悩みをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、工藤さんは白いハイネックの半袖ニットトップスを着用。後藤さんは黒い半袖トップスを着用。2人は頬を寄せ合い、最高の笑顔をみせていた。

この投稿には、「本当に美人過ぎて声出た」「めっちゃ貴重なツーショット」「眼福すぎる」「2人とも本当に美しい」「美人姉妹みたいですね」といったコメントが寄せられていた。