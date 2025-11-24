今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、出かけることが増えて刺激的な日々を過ごすことになりそうです。自分の仕事と違うジャンルで成功している人に出会うと、やる気が湧いてくるようです。自分の力を試したくなるタイミングもあるでしょう。恋愛面は、気になる人の前で自分を隠してしまうなど、ちょっともどかしい思いをしてしまうかも。勇気をもって、いろんな会話をしてみて。
★ワンポイントアドバイス★
自分の体に合った食生活を送るようにしてみましょう。感情のバランスも取れてくるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
