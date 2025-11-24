ビジネスもカジュアルにも！！【ドクターアッシー】のビジネスシューズがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
上質な牛革採用、本革なのに軽量!【ドクターアッシー】のビジネスシューズがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ビジネスシーンにもカジュアルなコーディネートにも合う洗練されたデザインの紳士靴ブランド「Dr.ASSY（ドクターアッシー）」から待望のハンズフリー仕様が登場。ジャケットスタイルからジーンズやチノパンに合わせたカジュアルなスタイルまで、幅広いシーンで活躍。この一足が、あなたのオシャレな足元を演出してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
手を使わずに足を入れられるこの仕組みが、毎日のわずらわしさから解放してくれる。蒸れ防止ベンチレーションシステムが配されており、蒸れを軽減し爽やかな履き心地を実現。
→【アイテム詳細を見る】
柔らかく足馴染みの良い高級なソフト牛革を採用。本革なのに優れた軽量を実現し、歩きやすさ抜群。
→【アイテム詳細を見る】
スマートなシルエットながら、4E幅広・甲高設計を採用し、ゆったりとしたフィット感を実現。抗菌防臭加工を施しています。気になるニオイを抑え、いつでも清潔な履き心地をキープ。
上質な牛革採用、本革なのに軽量!【ドクターアッシー】のビジネスシューズがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ビジネスシーンにもカジュアルなコーディネートにも合う洗練されたデザインの紳士靴ブランド「Dr.ASSY（ドクターアッシー）」から待望のハンズフリー仕様が登場。ジャケットスタイルからジーンズやチノパンに合わせたカジュアルなスタイルまで、幅広いシーンで活躍。この一足が、あなたのオシャレな足元を演出してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
手を使わずに足を入れられるこの仕組みが、毎日のわずらわしさから解放してくれる。蒸れ防止ベンチレーションシステムが配されており、蒸れを軽減し爽やかな履き心地を実現。
→【アイテム詳細を見る】
柔らかく足馴染みの良い高級なソフト牛革を採用。本革なのに優れた軽量を実現し、歩きやすさ抜群。
→【アイテム詳細を見る】
スマートなシルエットながら、4E幅広・甲高設計を採用し、ゆったりとしたフィット感を実現。抗菌防臭加工を施しています。気になるニオイを抑え、いつでも清潔な履き心地をキープ。