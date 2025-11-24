ドジャース・大谷翔平投手（３１）が史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した２４年シーズンで使用したサイン入りバットが３０万ドル（約４７００万円）で落札されたことを２３日（日本時間２４日）、ＡＰ通信が伝えた。

バットが出品されていたのは米大手「ＳＣＰオークション」で、同社によると４１〜４５号を記録したものだという。「（昨年の）シーズン終盤に５本の本塁打を生み出した。８月２４日（現地時間）のレイズ戦から９月６日のガーディアンズ戦までの１２試合で（バットは使用され）４９打数１４安打（打率・２８６）、５本塁打、８打点、１５得点、６盗塁を記録した」とした。

前日２２日（同２３日）には大谷の記念ボールが「ＳＣＰオークション」で２７万ドル（約４２００万円）で落札された。今年１０月１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で大谷が投げては７回途中無失点１０奪三振、打っては３本塁打を放った伝説の試合でのもの。しかも右翼場外弾となった２本目のホームラン球だった。

大谷のお宝といえば「５０―５０」を達成した際の５０号ボールが昨年、４３９万２０００ドル（約６億８０００万円＝当時のレート）で台湾の投資会社に落札されたことがあった。