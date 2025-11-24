噴出するビールから真っ先に守った写真

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の文机の上には、いつも女性の顔写真が入れられた写真立てが置かれている。

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第8週「クビノ・カワ・イチマイ「（11月17日〜21日放送）では、松野トキ（郄石あかり）はヘブンから「Beer」を買ってきおいてほしいと頼まれ、最初はそれがなんだかわからず、ようやく舶来製品を売っている山橋薬舗で手に入れ、持ち帰った。ところが、瓶を振り回しながらヘブンのもとに運んだため、栓を抜いた途端に中身が噴き出してしまった。

“写真の女性”を演じたシャーロット・ケイト・フォックス

このとき、ヘブンが真っ先に抱きかかえて守ったのが、文机の上にあるその写真立てだった。それからしばらくしたある日、ヘブンの家に同僚の錦織友一（吉沢亮）のほか、その弟や生徒たちが集まった。ヘブンは自分についてのクイズを出し、トキも参加してみな次々と正解したが、錦織だけは正解できない。そこで錦織はヘブンに「それを問題にしてもらえませんか。その方が奥様か、ご姉妹か、それとも」と英語で求めたが、トキが口をはさんだ。「このお写真のことは、伺わないほうがよいかと」。

ビールを噴出させてしまったとき、ヘブンがこの写真を大事にしていることがわかったので、トキはそういう配慮をしたのだ。こうして自分の思いを代弁してもらったヘブンは、トキへの信頼感を急速に増していく。

写真に映っている女性は、シャーロット・ケイト・フォックスが演じるイライザ・ベルズランド。ヘブンの元同僚の記者だが、どうしてヘブンはこの女性の写真を、それほど大事にしているのだろうか。

間柄に機微がある元同僚

イライザ・ベルズランドのモデルは、エリザベス・ビスランド（1861-1929）というアメリカ人女性で、おそらくは、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーン、すなわち後の小泉八雲（1850-1904）が生涯にわたり、もっとも厚い信頼と、さらには情愛を寄せた女性だった。

ルイジアナ州の大農場に生まれたビスランドは、南北戦争で疎開中に生活が困窮し、文筆活動をはじめた。ハーンの書いた新聞記事に感銘を受けたそうで、ニューオリオンズに赴いてタイムズ・デモクラット社に入社。そのとき同社の文芸部長だったのがハーンで、ともに働き親交を結んだ。

ビスランドは日本に関してハーンの先輩だった。その後、ニューヨークに移住した彼女は、雑誌『コスモポリタン』の編集者だった1889（明治22）年、雑誌の企画で世界一周旅行に旅立った。その際、サンフランシスコから太平洋を渡って横浜に着き、日本には2日間滞在して、大いに魅了されたという。旅行記は『コスモポリタン』誌に連載され、日本滞在記は写真入りで12ページにわたって掲載された。

1890（明治21）に来日したハーンは、来日前に『古事記』の英訳を読んで日本への思いを募らせたという逸話が名高いが、ビスランドの日本滞在記にも背中を押された。それを読む前にも彼女から直接、文明社会に汚染されていない日本がいかに清潔で美しいか、聞かされていたようだ。

ハーンがトキのモデルの小泉セツと結婚したのは1891（明治24）年で、同じ年にビスランドもニューヨークで、弁護士のチャールズ・ウェットモアと結婚した。こうして遠く離れた地でそれぞれ所帯をもった2人だが、その後も多くの書簡を交わしている。ハーンの曾孫である小泉凡氏は、「ふたりの間柄には機微がある」とする。『セツと八雲』（朝日新書）からその部分を以下に引用したい。

交わされていた「ラブレター」

《相思相愛の『心の恋人』という趣が感じられます。日米に離れていますから、のりを越えるべくもありませんが、往復書簡にはラブレターといえるような文面も記されています。／『あなたの日本に関する本を読み終え、ここ2、3日どんなに楽しませていただいたかお伝えしたいという気になった。私はあなたのいる日本をもう一度見たいと思い焦がれている』（ビスランドから八雲へ、1895年6月15日）／『何度も何度もあなたに宛てて手紙を書いては火の中に投じた。その後私は髪が灰色になり、今は3人の男の子の親。たびたびあなたが気に入るような書物を書きたい』（八雲からビスランドへ、1900年1月）》

《八雲は来日後九作目となる民間伝承や随筆などを収めた『日本雑記』（1901年）を、ビスランドに捧げています。／そして、1902（明治35）年7月の手紙では、『12年前、日本に行ってほしい、あなたが書いた本が読みたいから、と言ったのを思い出す。もうすぐ日本についての十冊目（『骨董』）が出版される』という、生涯胸に抱きつづけた心情を八雲は明かしています》

どう見ても、2人の関係は深い恋情で結ばれているが、どうして結婚に踏み切らなかったのだろうか。ハーンは24歳のとき、白人農園主と黒人奴隷とのあいだに生まれたマティ・フォリーと結婚したが、当時のオハイオ州では白人と黒人との結婚は法律で禁じられていた。それが主因で、勤務していた新聞社のシンシナティ・エンクワイアラー社を追われてしまう。ライバル社に職は得られたものの、結婚生活は結局、3年ほどで破綻した。

この不幸な経験が心に引っかかっていて、なかなか結婚に踏み切れなかったのかもしれない。

二度と直接会うことなかった

2人は再会できるギリギリのところまでいった。1902（明治35）年、ハーンは長男の一雄をしばらくアメリカで教育するために、1年か2年ほど、自分がアメリカで働けるように手配してくれないかとビスランドに依頼したのだ。彼女は奔走し、アメリカ屈指の名門コーネル大学で、20回の連続講義が行われることになったが、折しもコレラが流行し、取りやめになってしまった。

ビスランドはその後も、ハーンが講義をできる場所を探すが、うまくいかないまま、ハーンは次第に心臓や気管支の病気を悪化させていった。

その2年後の1904（明治37）年にハーンが死去したのち、1906年（明治39）年にビスランドはハーンの伝記および書簡集である『ラフカディオ・ハーンの人生と書簡』を編集のうえ刊行し、収益を小泉家に寄付している。その際、ビスランドがセツに送った書簡には次のように書かれている。

「『生涯と書簡』が好評で、あなたとお子さんたちに十分な利益になったことをとても嬉しく思います。親愛なるラフカディオも喜んでいることでしょう。世界中から私のもとに届いた素敵な手紙の数々をあなたにも見せられないのが残念なほどです。（中略）ラフカディオも、まさか自分が手紙を書いている間にあなたの将来への備えをしていたと知ったら、どんなに驚いたことでしょう！」（横山竜一郎訳）

また、1907（明治40）年にセツからビスランドに送られた手紙には、次のような表現がある。

「日本に渡る前の夫の経歴を、秩序正しく節目を追って知ることができたのは、私にとって大変うれしいことでした。中には私が初めて知ったこともあって喜びました。／まあ、どんなに変化多き経歴でしょう。随分いろいろと困苦をなめましたね。あの鋭敏な感情で若い時に経験したいろいろな困難は、私の胸を固くします。夫は生存中に、困難に沈んでいる人の話をすると『私ただ思うさえ胸痛いです』と言うのが常でした」

ビスランドが教えてくれたハーンの経歴

セツがいう「夫の経歴」。ギリシャのイオニア海に浮かぶレフカダ島に、アイルランド出身の軍医の父と、イオニア諸島で育った母とのあいだに生まれたハーン。2歳で父方の親類がいるダブリンに移住するが、母は馴染めずに精神疾患を患って故郷に帰国。母とはそれが永遠の別れになる一方、父は再婚してハーンとの確執が生じる。

代わりに乳母から、ケルトの伝承などを語り聞かされ、のちにつながる精神世界が育まれたが、熱心なカトリック教徒の大叔母は、ハーンを全寮制の神学校に入れる。その学校での事故が原因で、16歳のとき左目の視力を失い、17歳で父が他界すると、大叔母が家を破産させて神学校を中退。貧困のなか、まずはロンドン、次いでニューヨークへと辿り着き、職を転々とした末に新聞記者として力を発揮する――。

そんな若きハーンの経歴を、セツはまとめて知ったということだろう。だが、同時に、ハーンとビスランドの深い精神的なつながりについても、想像以上だったと知らされたのではないだろうか。

ビスランドはハーンの死後、3回来日して、そのたびにセツのもとを訪ねている。ビスランドはセツや子供たちを経済的に助けてくれた恩人であり、深く感謝したと思われるが、同時に、どこか複雑な思いもいだいていたのではないだろうか。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

