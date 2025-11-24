チャンネル登録者数33.2万人以上、お誕生日配信の再生回数は13万回超え――と言っても、どこぞのインフルエンサーやVTuber界隈の話ではない。お腹の上で貝を割る、あの愛くるしい動物。そう、海のアイドル、ラッコの動画配信が、日本中を癒しているのをご存じだろうか。

＊＊＊

ほっぺに前肢を当ててムニムニしたり、飼育係さんの肩をトントン叩いたり……こんなかわいい生きものが存在して良いのか！ ただ丸まって寝ているだけ、水の中をゆらゆら行ったり来たり泳いでいるだけでも尊い……。こんなけしからんコンテンツを24時間ライブ配信しているのは、三重県・鳥羽市の鳥羽水族館。実はここ、日本でラッコに会える唯一の水族館（2025年11月現在）なのだ。

ムクムク可愛いキラとメイ…このビジュでご高齢。人間だったら何歳？（写真提供・鳥羽水族館）

かつては、日本全国の水族館で120頭以上も飼育されていたラッコだが、現在は、鳥羽水族館で暮らすアラスカラッコのメイちゃんとキラちゃんのみ。2頭はそれぞれ21歳と17歳のメス。かなりのご長寿ではないだろうか。

「飼育下のラッコの平均寿命は20歳前後。これからも元気で、より長く活躍してほしいと思っているので、健康管理には気を使っています。一番は無理をさせないこと。トレーニングでいつもできることが出来なかったりすると、何か不調がないか、飼育係が判断して臨機応変に対応しています。トレーニングは健康チェックの一環なのです」（広報・村上さん、以下同）

メイちゃんとキラちゃんは、三角コーンを抱えて高速で回転したり、使ったおもちゃを飼育係さんに渡したりと芸達者。飼育係との息もピッタリだ。

激しい交尾も経験

「ラッコは、個体ごとに性格の違いがみられる、賢い動物かなと思います。メイは、おてんばでいたずら好き。臆病な一面もありますが、動きは活発。一方、キラは、おっとりしてマイペース。寂しがり屋のメイが、キラの後をついて回ったりしている様子も見られますよ」

キャラの異なるメイ＆キラ。互いに毛づくろいする様子や、並んでくつろぐ姿は姉妹のようで愛おしさが止まらない。

「性格も違いますが、見た目も違います。見分け方で言うと、ラッコは個体にもよりますが、年齢とともに身体の一部が白くなっていく特徴があり、メイはキラよりも白い部分が多い。キラは、メイと比べると毛色が濃いです。また、メイの鼻には白い傷があります。この傷、実は交尾の際に、興奮したオスにつけられたものなんです」

なんと、癒し系アイドルのイメージにそぐわない、激しい一面も。ラッコは交尾の激しさで知られる動物だそうで、交尾の際には、オスがメスの鼻に噛みつき、後ろから羽交い絞めにするのだとか……。

「ラッコは、カニやイセエビを殻ごとバリバリ食べます。噛む力がとても強いんです。メイとキラがケンカしているのを見たことはありませんが、もしケンカになったら激しいと思いますよ。実際に、腕を噛まれてしまった飼育係もいますから」

お気に入りの飼育係さんをめぐっての、女同士の激しいぶつかり合いなどはあるのだろうか。

「とくにありません。ラッコが飼育係についてどう思っているのかわかりませんが、いつもご飯をくれる存在とは認識しています。飼育係によって対応を変えることも。ベテランではない若い飼育係が来た時は、いつもの種目の時間がちょっと短いとか……手を抜くというか、この程度でいいか、といった感じで流しているのを見たことがあります（笑）。相手によって態度は変えていると思います」

ポケットの中身は……

可愛いだけじゃなく、おりこうさんのラッコ。

「知能は高いと思います。ラッコは、海に棲む哺乳類で唯一道具を使える生きもの。石だったり海藻だったりですね。他の海にいる哺乳類のイルカ、アザラシ、アシカ……水族館でのパフォーマンスは出来ますけど、自発的に道具は使わない。野生の状態で道具を使うのはラッコだけなんです。そこは特殊な動物です」

ラッコといえば、「おなかの上の石で貝を割る」イメージがある。マンガ「ぼのぼの」などでも、貝を割る用の“お気に入りの石”に固執していた。彼らにはそんな特性もあるの？

「それは俗説ですね。脇の下のポケット（皮膚のたるみのこと）にお気に入りの石を持っていて、いつも大事にしている……なんてことはありません。ましてや長年キープするなどもありえない。野生のラッコは、貝を割る必要があるから石を使います。水槽のガラスを叩いて傷つけたりする恐れがあるので、うちではメイとキラに石は渡していません」

メイとキラのポケットはからっぽだったようだ。

「一時的に石を入れていても、ずっとじゃない。脇の下の皮膚のたるみをポケットのように使っています。たるみは個体差がありますが、まな板で作ったおもちゃがスマホサイズくらいなので、それがいくつか入るくらいには余裕があります」

公式チャンネルで1100万回以上再生された「メイちゃんの秘密のポケット」という動画では、メイちゃんが脇の下から次々におもちゃを取り出したが、その数11個。ちなみに、“海流に流されないように、ラッコ同士が手をつなぎ海藻を巻いて眠る”という噂も俗説なのだろうか。

「それも野生下であればやるそうです。親子や仲間内で、はぐれないように海藻を巻き付けて手をつないで眠る場合があるよう。飼育下だと海流もないので、手をつないで眠る必要がない。ただまあ、そういう習性はあるので、ごくごく稀に手をつないで眠ることもありますよ」

そんな場面をぜひ見てみたい！

「そのときばかりは私も撮影に行きたいです（笑）。メイとキラが手をつないで寝ているって聞いたら、みんながカメラに収めたくなるくらいにはレアですね。1年のうち数回くらいでしょうか？ 私も1度見ました！」

まさに神回……といったところだろうか。ちなみにそのときは、くつろいでウトウトしていたメイちゃんとキラちゃんが、そっと手をつないだシチュエーションだったそう。拝めたら当分のラッキーを使い果たしてしまいそうだ。

希少な存在の2頭

ご長寿アイドルのメイちゃん、キラちゃん。これからも丈夫な歯でカルシウムたっぷりのエビカニを食べて長生きしてほしいと思うのだが、歯の健康年齢などは大丈夫なのだろうか。人間みたいに歯槽膿漏とか虫歯とか……。

「そこらへんは大丈夫そうです。毎日バリバリ食べています。歯の衰えは見られません」

1984年に日本の水族館で初めてとなるラッコの赤ちゃんが誕生したのが鳥羽水族館だった。赤ちゃん誕生をきっかけに全国にラッコブームが到来。連日多くの客が赤ちゃん見たさに押し寄せた。

「その後、鳥羽水族館では2004年に誕生したメイ以降は繁殖がうまくいかなくて、メイもキラも出産経験はありません。野生育ちでないと交尾に積極的でない部分があり、ラッコ同士の相性もあるかもしれませんが、個体数を増やすことには至りませんでした。ラッコはアメリカからの輸出が制限されていることもあり、直近での個体導入は予定がありません。」

大きな海の哺乳類、ジュゴンやマナティーをはじめ、希少動物を海から捕獲して水族館で展示するのは難しい時代に入っている。

メイちゃんキラちゃんだけでなく、鳥羽水族館には、ここならでは！ の生きものがたくさんいる。飼育日数の世界記録を更新し続けているジュゴンのセレナ。そして、水族館には珍しいヤマネコの仲間のスナドリネコ。やはり前出の「ぼのぼの」に登場するあのキャラクターだ。

「一般的に水が苦手な印象のある猫ですが、スナドリネコは水の中にじゃぶじゃぶ入っていきます」

他には、「へんな生きもの研究所」も鳥羽水族館ならではとのこと。「なにこれ？」と思わず叫んでしまいそうな生きものや不思議な形・生態を持つ生きものたちを集めた研究所風のゾーンで、ウミウシやダイオウグソクムシなどの様子を堪能できる。

「メイとキラに会いに来たら、こちらも是非おすすめします。水族館や動物園の醍醐味は、めったに見られない生物を目にする機会があること。その機会を逃さず、ぜひご来館ください」

取材・文／ガンガーラ田津美

デイリー新潮編集部