テレビ界で屈指の長寿番組の行く末に注目が集まっている。存続が懸念されているのはテレビ朝日系列のトーク番組「徹子の部屋」と、深夜帯放送の討論番組「朝まで生テレビ！」だ。

テレビ担当記者が言う。

「昭和51年に放送が始まった『徹子の部屋』は、今年で50年目を迎えました。始まった当時、司会を務める黒柳徹子さん（92）は42歳。令和5年9月には、通算放送回数が1万2100回に達し“同一司会者によるテレビトーク番組の最多放送回数”のギネス世界記録に認定されています。記録はいまも更新中です」

半世紀にわたってゲストとトークを繰り広げてきた黒柳は、いまも番組への意欲が衰えないという。

「収録は週2日、1日に3回分を収録しています。しゃべりは変わらず闊達で、スタッフとの打ち合わせやゲストに関する資料の読み込みにも余念がありません。ただ、さすがに足腰は弱っており、移動の際は車椅子を利用しています」

「100歳でもテレビに出ていたい」

長寿番組の常で、スタッフが最も頭を悩ますのが終了のタイミングとされる。

「40周年の節目で終了するTBS系の『アッコにおまかせ！』と同様に、テレ朝は『徹子〜』を50周年という区切りで終える選択肢を検討しているとか。ただ、黒柳さんが同意するとは思えません」

事情を知るテレ朝関係者が後を引き取る。

「いまのところ、ご本人に辞める気はないようです。むしろ“できる限り、続けたい”とのご意向をお持ちで、かつて取材に“100歳でもテレビに出ていたい”と答えていましたから」

番組が迎えた最初のゲストは、黒柳も親交があった森繁久彌（故人）。出演回数が最も多いのは加山雄三（88）で、実に53回だ。これまで1万人を超えるゲストが登場した名物番組だが、トリを飾る最終回のゲストはすでに決まっている。

「シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）ですね。付き合いは古く、昭和56年に黒柳さんが久米宏（81）と司会を務めていたTBS系の歌番組『ザ・ベストテン』での共演がきっかけで親しくなったとか。松任谷は“最後の回に出る”と約束しているそうですよ」

「死んでしまえ」発言

「徹子の部屋」で番組プロデューサーを務めるのはジャーナリストの田原総一朗氏（91）の長女だが、奇しくもその田原氏が司会の「朝まで生テレビ！」も、局で指折りの長寿番組だ。初回の放送は昭和62年というから、再来年には放送40年を迎えることになる。

先のテレビ担当記者の解説。

「昨年10月、地上波からBS朝日に移行しましたが、38年を経たいまも田原が番組を仕切っています。相変わらず出席者に舌鋒鋭く迫りますが、年齢的な影響でしょうか、急に声を荒らげたり、感情のまま発言していると見えることも。思うように言葉が出てこず、何かを言いかけて口ごもる場面も珍しくありません」

その田原氏は、同じく司会を務めていたBS朝日の討論番組「激論！クロスファイア」で暴言を吐き、番組は10月19日の放送を最後に打ち切られた。

「立憲民主党の辻元清美参院議員をはじめ、高市早苗首相を批判する番組ゲストをあおるように“あんな奴は死んでしまえと言えばいい！”と言い放った。それでも田原氏はテレ朝にとって“朝生”を育てた功労者です。番組はあの人がいるからこそ盛り上がるわけで、後任も簡単に見つかるとは考えにくい」（同）

余人に代えがたいお二人。最終回にはまだ早かろう。

