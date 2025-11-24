卵巣がんは進行すると様々な症状が出てきます。一例として腹水があるのですが、他にもどんな症状があるのか気になりますよね。

この記事では、卵巣がんの症状を解説します。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

卵巣がんとは？

卵巣がんは、子宮の左右にある卵巣にできる悪性腫瘍のことです。若年層の発症は少なく、40歳代から患者数が増える傾向にあります。

初期の段階では、自覚症状がほとんどありません。徐々にがんが進行すると、着ていた服のウエストがきつくなってきた・下腹部にしこりが触れる・食欲が減るなどの症状が現れます。

また、腫瘍が大きくなると卵巣の近くにある膀胱や直腸が圧迫されます。そのため、頻尿や便秘、脚のむくみなどが出やすくなるでしょう。また、卵巣がんは進行が早く、転移を起こす場合があります。

卵巣がんの腹水以外の症状は？

前述しましたが、卵巣がんは進行すると腹水が溜まります。ほかにはどのような症状がみられるのでしょうか。

ここでは、卵巣がんの腹水以外の症状を解説します。

初期は症状があまりない

卵巣がんは、初期の段階ではほとんど症状がみられません。自覚症状がないため気付きにくく、知らない間に進行している可能性が高いがんです。症状を自覚してから受診し卵巣がんの診断を受けるケースも少なくありません。

服のウエストがきつくなる

大きくなったがんや腹水によりお腹が膨れるため、普段着ている服のウエストがきついと感じるようになります。また、腹部膨満感を自覚する方も多いでしょう。

お腹が張っている感じ・お腹が重い感じ・げっぷが出るなどの症状です。お腹周りの変化が、腹腔内の異変のサインかもしれません。

下腹部にしこりができる

卵巣は骨盤内の深いところにある臓器です。通常は体表から触れることができませんが、がんが進行し腫瘍が大きくなると下腹部にしこりとして触れる場合があります。

食欲不振

大きくなった腫瘍が腹部を圧迫し、腸の動きを妨げる場合があります。腸の動きが悪くなることで、食欲が低下すると考えられています。

食欲が低下すると食事の量が減るため、体重減少を伴うのです。食欲不振と体重減少を自覚した場合は、体に異変が起きている可能性があるため注意しましょう。

頻尿・便秘

卵巣の周囲には、膀胱や腸などの臓器があります。卵巣の腫瘍が大きくなることで、周囲の臓器が圧迫されます。

また、膀胱が圧迫されると尿意を頻回に感じ頻尿になり、腸が圧迫されると腸の動きが悪くなり便秘になるのです。

足のむくみ

卵巣がんが進行してから出る症状の1つに腹水があります。

その腹水が多量に溜まると腹腔内の圧が高くなり、静脈やリンパ液の流れを悪くします。体内の血液やリンパ液の流れが滞るため、足がむくむのです。

足がだるかったり、むくんでいる部分を指で押した後すぐにもとに戻らない場合は、足がむくんでいるサインです。

卵巣がんの腹水についてよくある質問

ここまで卵巣がんの腹水・腹水以外の症状・治療方法などを紹介しました。ここでは「卵巣がんの腹水」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

卵巣がん以外のがんで腹水が溜まることはありますか？

馬場 敦志医師

腹水が溜まる原因となるがんは、卵巣がん以外にもあります。

大腸がん

胃がん

膵臓がん

子宮体がん

乳がん

上記のがんが発生すると、お腹のなかで炎症が起こります。これをがん性腹膜炎といいます。炎症によって血管内の成分が異常に多く出るため、腹水として溜まるのです。

腹水はどのようにして体外に排出するのでしょうか？

馬場 敦志医師

腹水を体外に排出する方法には、薬物を投与する方法や腹腔内にカテーテルを挿入する方法などがあります。薬物の投与では、利尿薬を日常的に使用し体外に腹水を排出します。腹水穿刺ドレナージ・腹腔静脈シャント・腹水濾過濃縮再静注法は、直接腹腔内にカテーテルを挿入して腹水を抜く方法です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、どのような方法なのかをよく医師と相談することが大切です。

編集部まとめ

卵巣がんは、初期の段階では症状がない場合が多く、自覚症状が出たときには進行している可能性が高いがんです。

自覚症状の1つである腹水は、卵巣がんでは多くみられる症状です。

腹水が確認されると、がんが進行しているサインでもあります。腹水が多くなると、お腹が張ったり食欲不振になったりと付随する症状も出てきます。

卵巣がんはほかの臓器に転移しやすいため、早期に気付き治療を行うことが大切です。

早期発見・早期治療につなげるためにも、気になる症状がある場合には定期的な検診や受診をするようにしましょう。

