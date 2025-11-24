年下男子に対して、子どもっぽさや頼りなさを感じる人もいるかもしれませんが、年下ならではの魅力もあります。思わずキュンとしてしまう、年下男子の魅力とはどんな部分にあるのでしょうか？ 今回は、年下男子の素直さに思わずキュンとしてしまった話をご紹介いたします。

手料理に大喜び

「マッチングアプリで出会った年下の彼に、手料理を振る舞ったんです。彼は地元から東京に出てきて、一人暮らしをしているとのことで、食生活が乱れていると聞いたので少しでも力になれればと思って、勇気を出して誘ってみました。

栄養満点の健康的なごはんを作ったら『おいしいです！』『こういう食事に飢えてたんですよ』『最高においしいです！』とすごく喜んでくれました。こんなに喜んでもらえると思わなかったので、作ったかいがありましたね。

しかも、ごはんを食べたら食器を洗ってくれて、食後のデザートまで買ってきてくれてて、なんていい子なのだろうと感動しちゃいました。彼の素直さに惹かれて、私のほうから告白して付き合うことになりましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 出会って間もない男性を家に招くのは迷いもあったでしょうが、こんなにも喜んでくれたらキュンとしちゃいますよね。素直で礼儀正しい男性は、年上女子の心をくすぐるのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。