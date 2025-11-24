こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ワイヤレスイヤホンのおかげで、通勤や通学などさまざまなシーンで音楽を楽しめるようになりました。しかし、「再生時間が短い」「音に深みがない」「ノイズキャンセリング機能の効果が感じにくい」と、使っているワイヤレスイヤホンに不満を持っている人も多いのではないでしょうか。

そんな人におすすめなのが、日本発のオーディオブランドAVIOT（アビオット）の完全ワイヤレスイヤホン「ピヤホン8（TE-W1-PNK）」です。

ロックバンド「凛として時雨」のドラマーであるピエール中野氏が、サウンドとデザインを監修。ハイエンドの有線イヤホンに負けない音質を実現した完全ワイヤレスイヤホンです。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。

音の広がりと奥行きを生み出すコアキシャル3Dシステムが魅力的。ストレートで聴きやすい完全ワイヤレスイヤホン

「ピヤホン8（TE-W1-PNK）」には、ダイナミックドライバーを2基配置した「コアキシャル3D（Dual Dynamic Drivers）システム」を採用。

2基（10mm+6mm）のドライバーがそれぞれの特性に合った帯域を奏で、低音から高音まで幅広い音域をバランスよくカバー。

サウンドチューニングはピエール中野氏が監修しており、高解像度でライブ感あふれる重低音とクリアな中高音を両立しています。

立体音響効果のある「3Dスペーシアルオーディオ」を搭載。専用アプリ「AVIOT SOUND ME」からワンタッチで切り替え可能で、映画やゲームといったコンテンツの臨場感をさらにアップしてくれますよ。

環境に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する「アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング」により、周囲の騒音を効果的に遮断。没入感が深まります。

独自のアルゴリズムで音楽のビートに干渉する帯域を中心にノイズを除去。街中の雑踏や話し声といった環境音が気になる場所でも圧倒的な没入感を実現します。

外音取り込みモードも備えているから、交通量の多い場所でも安心です。

ケース併用で最大50時間も連続再生可能。機能性を兼ね備えた高級感のあるデザイン性もGOOD

見逃せないのが、バッテリー性能。イヤホン単体で最大16時間、充電ケース併用で最大50時間も連続再生が可能です。

充電切れを気にせずに1日中使えるから、作業に集中したい時やちょっとした遠出にもぴったり。

急速充電＆ワイヤレス充電にも対応。10分の充電で最大1時間使えて、充電パッドの上に置くだけで充電できるのも嬉しいポイント。

機能美を追求したスタイリッシュなデザインながら、金属蒸着技術によって重厚感を演出。装着時の安定性を高める「ダックテール形状」と医療用シリコンを使用したイヤーピースのおかげで、長時間着用しても違和感なく使えます。

装着検知センサーを搭載しており、イヤホンを外すと自動で一時停止。再度イヤホンを着けると自動で再生してくれるので、タッチ操作の誤動作を防ぎます。

突然の雨や水しぶき、汗などによる水濡れにも強いIPX4相当の防水性能も完備。

スマホとの接続や電源オン・オフを知らせるボイスガイダンスには声優の日郄のり子氏や三石琴乃氏を起用。アニメやナレーションで聞き慣れた声が私たちの心を動かし、音楽体験を価値あるものにしてくれますよ。

AVIOT TE-W1-PNK ピヤホン8 アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン 3Dスペーシアルオーディオ搭載 デュアルダイナミックドライバー ハイレゾ対応 コアキシャル3Dシステム 金属製ノズル採用 タッチ操作改善 bluetooth5.3 マルチポイント対応 最大50時間再生 IPX4防水 快適な装着感 医療用シリコンを採用 ピエール中野氏完全監修 12,600円 （36%オフ） Amazonで見る PR PR

3種5基のドライバーシステムで完成度の高いサウンドを再現。上位モデル「ピヤホン7」で動きのある低音を体感せよ

音質にこだわりたい人は、高解像度で透明感のある音を実現した「ピヤホン7（TE-ZX1-PNK）」もおすすめ。平面磁気駆動型ドライバー1基、バランスドアーマチュアドライバー3基、ダイナミックドライバー1基からなる「トライブリッド5ドライバーシステム」によりかつてない高音質を実現しています。

ドライバーシステムの特性と併せて、DSP（デジタルシグナルプロセッサ）の処理を最小限化し、より自然な音源を再現。ピエール中野氏のこだわりが詰まった「うねるような低音」がポイントです。

計4基のマイクを使用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングとパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、圧迫感を抑えつつ広帯域にわたりノイズを低減。イヤホン単体で最大8時間、充電ケースと合わせて最大20時間も連続再生で、急速充電にも対応。

耳に深く装着しやすいイヤモニのような形状は装着感も抜群。メカニカルなデザインは、「カッコいい」の一言に尽きます。

AVIOT TE-ZX1-PNK ピヤホン7 ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン トライブリッド5ドライバー ハイレゾ対応 BA・平面磁気駆動型ドライバー 金属製ノズル採用 積層造形技術使用 快適な装着感 マルチポイント対応 最大20時間再生 IPX4防水 医療用シリコンを採用 ピエール中野氏完全監修 32,980円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp

協力：プレシードジャパン株式会社